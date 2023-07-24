Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Sultan III. Selim’in süt kardeşi Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa tarafından inşa edilen cami adeta zamana meydan okuyor.

Çukurbağ Mahallesi’nde bulunan ve 1767 yılında Sultan III. Selim’in süt kardeşi Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa tarafından inşa edildiği bilinen cami, yıllara meydana okuyor. Günümüzde ibadete açık olan caminin her köşesinde tarihten esintiler yer alıyor. Caminin sınırları içerisinde 22 kabir de bulunuyor. Kabirlerin 19’unun şeyhlere, 3’ünün ise Hüseyin Paşa’ya, eşine ve kızına ait olduğu biliniyor. Caminin, II. Dünya Savaşı döneminde askerlerin konakladığı alan olarak kullanıldığı, savaşın ardından yeniden onarıldığı ve yeniden ibadete açıldığı bildirildi.

"22 kabir bulunuyor"

21 yıldır Hüseyin Paşa Cami’nin İmam Hatibi olarak görev yapan Hüseyin Bakar, "Camiyi bizzat inşa eden Hüseyin Paşa’dır. Caminin hemen karşısında da Şabani Tekkesi yapılmış. Caminin mihrap tarafında, yani önünde bu tekkede meşihatlık yapan 19 zatın kabri saadetleri bulunmaktadır. Hüseyin Paşa, Hüseyin Paşa hazretlerinin hanımı ve kerimesinin de olmasıyla 22 kabir bulunuyor" dedi.

Camide geçtiğimiz yıllarda restorasyon çalışmalarının yapıldığını ifade eden Bakar, "Camimiz, 2. Dünya Savaşı zamanında da bir müddet de olsa askerlerimizin iskan ettiği, konakladığı bir yer olarak kullanılmış. Camimizin haziresi halkımız tarafından çok bilinmemekte" diye konuştu.