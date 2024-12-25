Trabzon’da uzun yıllar konuşulan ancak bir türlü uygulamaya konulamayan teleferik projesi için start verildi.

Boztepe ile Ganita arasında kurulması planlanan teleferik projesiyle ilgili konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, on gün önce teleferik konusunda yapımcı bir firma ile temasa geçtiklerini belirterek fizibilite yönünden uygunluğu olması halinde yakın bir zamanda startını vereceklerini söyledi.

Teleferik konusunda bir çalışmalarının olduğunu kaydeden Genç, “Teleferik konusunda bir çalışma var. Daha önceki dönem Ortahisar Belediyesinde iken teleferik düşüncelerimizin arasında idi. Biz bunu Meydan-İskenderpaşa ile Boztepe arası düşünmüştük ama daha sonra haklı bir görüş de buranın çok çok yoğunlaşacağı yönünde oldu. On gün önce teleferik konusunda bir yapımcı firma ile temasımız oldu. Ganita’da güzel bir alanımız oluştu, onun hemen batısında geniş bir otopark var. Dolayısıyla şu anda bir fizibilite çalışması yaptırıyorum. Bu çalışma nihayetlenmediği için sizlerle beraber paylaşmadım. Teleferiğin taşıyıcı büyük ayakları oturacağı yer tespitlerinde önemli oranda bir sorun çıkmaz ise teleferiği inşallah bu dönem şehrimize kazandırmak istiyoruz. Başlangıç noktamız Ganita, orası da yoğun bir yaşam alanımız oldu. Pazarkapı alanımızı Ganita’ya bağlayacak bir ekolojik köprü projemiz de vardı onunda startını verdik başlattık. Dolayısıyla Pazarkapı’daki sirkülasyonumuz da Ganita birbirine beraber bir yaya ekolojik köprüyle güzel bir köprüyle bağlanacak. Teleferiği de başlangıç noktası orası bitiş noktası da Boztepe olmak üzere bir planlanmamız var. Eğer fizibilite uygunluğu olursa yakın bir zamanda start vereceğiz” diye konuştu.