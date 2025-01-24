Sivas’ta yapılması planlanan Kızılırmak Projesi’nin Ön Konsept Tanıtım Programında sunum yapan Belediye Başkanı Âdem Uzun, 2 etap halinde tamamlamayı planladıklarını ve bu dönem içerisinde de 1. Etabın yapımına başlamayı planladıklarını söyledi.

Sivas’ta yapılması planlanan Kızılı Irmak Projesi’nin Ön Konsept Tanıtım Programı, Fidan Yazıcıoğlu Kültür merkezinde gerçekleştirildi. Sivas Belediye başkanı Adem Uzun’un sunumunu yaptığı proje tanıtım programına STK’lar, vakıf yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, esnaf ve sanatkar odaları gibi birçok kurum ve kuruluşun yetkilileri katıldı. Vatandaşların da katılım sağladığı programda proje hakkında detaylar veren Adem Uzun, projeyi 2 etap halinde tamamlamayı planladıklarını ve 1. Etabına da bu dönem içerisinde başlamayı planladıklarını belirtti. Başkan Uzun, Projenin toplamda 683 bin metrekarelik bir alanı üzerine inşa edileceğini ve dolar bazında çarpıldığı zaman ise 950 milyon liraya mal olacağını söyledi.

“Bu proje Sivas’ındır, Sivaslınındır”

Kızıl Irmak Projesinin Sivas’ın ve Sivaslıların olduğunu belirten Başkan Uzun, “Bu proje, sunumda da görmüş olduğunuz üzere ön konsept tanıtım ve istişare toplantısı. Biz ekip arkadaşlarımızla birlikte ilk olarak bu projeyi kimlerle çalışacağız ilk önce bunlara karar verdik. Daha sonra bu ekiple bir araya geldik ve birlikte bir ön konsept projesi hazırladık. Bu taslak bir proje. Bugün burada biz paydaşlarla bir araya geliyoruz. Bu proje şahsımın veya Sivas Belediyesi’nin projesi değil. Bu proje öncelikle Sivas’ındır, Sivaslınındır. Bu nedenle biz tüm STK’larımızı, odalarımızı, vakıflarımızı, siyasi parti temsilcilerini ve akademisyenlerimizi davet ettik. Herkesten görüş almak için bugün burada herkesle bir araya geldik. Sizlerden almış olduğumuz dönütle bu projeyi hazırlayan ekibe biz daha sonra bildirilerde bulunacağız. Ekibimiz de 2 ay içerisinde avan projeyi hazırlayacaklar. 2 ay sonra avan projeyi sizlerden almış olduğumuz önerilerle de kamuoyuyla paylaşacağız. Avan proje den sonra yaklaşık 180 gün içerisinde de uygulama projesi hazırlanacak. Uygulama projesi ile birlikte de bismillah diyerek Kızılırmak projesine başlayacağız. Bu projeyi, kentin gelecekteki kaliteliğini, sosyal hayatı, alışkanlıklarını, ekonomisini ve kimliğini dönüştürebilecek nitelikte bir müdahil olarak öne çıktığını görmekteyiz” şeklinde konuştu

“Belediye olarak ciddi tasarruf yapıyoruz”

Sivas Belediyesi olarak projenin tamamlanması adına kaynak oluşturabilmek için tasarruf yaptıklarını belirten Uzun, “Tarihi eğri köprü ile Fadlum arasında bir nokta belirledik. Bu belirlemiş olduğumuz etabı 1. etap olarak belirledik. 2.etap olarak ise Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Kayseri Karayolu arasını belirledik. Böylece 2 etaplı bir alan oluşturduk. 1 Etabın yaklaşık metrekaresine baktığımız zaman 447 bin metrekare olduğunu söyleyebiliriz. 2. Etaba baktığımızda da 236 bin metrekare. Toplam 683 bin metrekarelik bir alanı görüyoruz. Bu alanımızı Hamidiye ile karşılaştıracak olursak neredeyse 3 katı. Sadece peyzaj alanı 683 Bin ile dolar bazında çarptığınızda yaklaşık 950 milyon lira ya mal olacak bir proje yatırımından bahsetmek istiyorum sizlere. Şuan 2 milyar lira bir bütçeye ihtiyacımız var. Bütçeyi de kendi kaynaklarımızla oluşturacağız. Kendi öz kaynaklarımızla oturduk hesaplarımızı yaptık. Belediye’nin bu parayı çıkarabildiğini gördük. Bunların yanında bizde ciddi bir tasarruftayız. Tasarrufta, bir yandan borçlarımızı kapatırken bir yandan da para biriktirme yolundayız. Parayı yavaş yavaş biriktiriyoruz. İnşallah projeye, bu dönem başlayacağız. Büyük bir mesafe kat edeceğiz. Amacımız 1. Etabı bitirmek. Belediye başkanı olarak benim bu konudaki iradem de oldukça nettir” dedi.