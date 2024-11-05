Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi sınırlarından geçen Bozköy Deresi’nin üst kısımlarında temizlik çalışması yapıyor. Yıllardır biriken zararlı maddeler temizlenirken, dere yatağı düzenleniyor. Mahalle sakinleri bu değişime büyük destek veriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi sınırlarından geçen Bozköy Deresi’nin üst kısımlarında temizlik çalışması yapıyor. Çalışma kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, dere yatağının üst kısımlarındaki çalılıkları temizlerken, ağaçların da budamasını yapıyor. MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ise dere zemininde birikme yaparak yağışlı havalarda suların akışını bozan rüsubatı temizliyor. Bölgede yaşayan yurttaşlar, yıllardan beri göz ardı edilen ve çevre kirliliğinin yaşandığı derede yapılan temizlik çalışmasının büyük önem arz ettiğini belirtti.

“Dere yatağı yıllardır temizlenmiyordu”

Mahalle Muhtarı Halil Oğulganmış, “Yıllardır temizliği yapılmayan bir yerdi, çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Mahallemize yakışmayan görüntü kirliliği vardı. Bunu yıllardır söylüyoruz. Büyükşehir ve MASKİ bizi bu pislikten kurtardılar. Teşekkür ederim” dedi.

“Önceki yönetim hiç ilgilenmedi”

Mahalle sakini Ayhan Şahin, “40 senedir bu mahallede ikamet ediyorum. Burası benim bildiğim kadarıyla yıllardan beri atıl durumda, sinekten, böcekten, kokudan geçilmiyordu. Ferdi Zeyrek Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İlgilendi. Burayı düzeltecek, güzel bir yer yapacak. Atıl durumdan kurtardığı için tekrar teşekkür ederiz. Önceki yönetimden ricada bulunduk, istekte bulunduk ama kimse gelip ilgilenmedi. Başkanıma buraları yeniden bizlere kazandıracağı için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuşurken, bir diğer mahalle sakini Mehmet Kayıkçı, “Dere yatağı pislik içinde, kurumuş ağaçlar var. Ferdi Başkanımız burayı temizletmeye başladı. İnşallah ileride daha iyi olur. Yeşillik olur. İyi olacak. Allah razı olsun Ferdi Başkanımızdan. Bu dere hiç temizlenmedi. Sularımız azaldı. Allah verir, bir gün olur, her şey güzel olur. Her şeyin güzelini istiyoruz” dedi.

“Yeni yönetim taleplerimize hemen dönüş yaptı” diyen mahalle sakini Hüseyin İnce ise şunları söyledi: “Bozköy dere yatağının temizlik çalışmaları yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir çalışma. Dere yatağının içerisinde kuru dalların, kuru ağaçların, aynı zamanda kirli suların aktığı bir dönemdi. Böyle bir çalışmanın zamanında yapılmasından mahalle sakini olarak gayet memnunuz. İnşallah bu çalışmaların devamını diliyoruz. Emek veren herkese teşekkür ederiz. Bir önceki belediye zamanında 3-4 kere aramamıza rağmen herhangi bir dönüş ve sonuç alınamadı. Ama yeni belediye taleplerimize hemen karşılık verdi. Teşekkür ediyorum.”

“Ağaçlara zarar vermeden doğayı koruyoruz”

MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli Bekir Arık, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün ortak yürüttüğü bir çalışma. Deredeki ağaçlara zarar vermeden, doğayı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Suyun akışına yön vermek istiyoruz. Olabilecek yağışlarda oluşabilecek tehlikeleri önlemek istiyoruz” dedi.