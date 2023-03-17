"Türkiye’nin en yaşlı ili", yıllardır üst üste olduğu gibi 2022 yılında da yeniden Sinop olarak belirlendi. Sinoplular ise bu durumun kısıtlı iş imkânı sebebiyle gençlerin büyük şehirlere göç etmesi, yaşlıların da huzurlu ve sakin olduğu için burayı tercih etmesinden kaynaklandığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son beş yılda yüzde 22,6 artarak 2022 yılında 8 milyon 451 bin 669 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 9,9’a yükseldi. Yaşlı nüfusun en yüksek oranda bulunduğu birinci il, son 9 yılın istatistiklerinde olduğu gibi 2022 yılında yüzde 16,7 ile yeniden Sinop oldu. Bunu yüzde 15,7 ile Kastamonu ve yüzde 14,3 ile Çankırı izledi.

Sinop’ta yaşayanlar ise yıllarca üst üste en yaşlı nüfusa sahip olunması durumun, hem iş imkânlarının az olması hem de şehir yapısının daha çok yaşlı kesime uygun olmasından kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.

Sinop’ta yaşayan Veli Çelebi (57), "Sinop bana göre emekli şehri. Gençler göç ettiğinden dolayı, emekliler de burada rahat ettiğinden dolayı burayı tercih ediyorlar" diye konuştu.

Kıbrıs gazisi Sinoplu Mehmet Keskin, "Burada gençler bir defa göç yapmış, burada yaşlılar kalmış. Oradan emekli olup da yaşlı olarak geri dönüyor. İş sahası yok, 3-4 tane hazır giyim dükkânı var, onun haricinde fabrika yok. Cam fabrikası vardı mesela, kapandı. Emekli olan geri geliyor" dedi.

Hikmet Mert (82), kendi çocuklarının da çalışmak için şehir dışına göç ettiğini belirterek, "Benim 3 tane çocuğum var, hepsi dışarıda. Orada okudular, kaldılar. Oraya alışıyorlar ve gelmek istemiyorlar. İş sahası oluyor, orada çalışıyorlar, oradan bulduklarıyla da evleniyorlar oralı oluyorlar artık. Burası sahil yeri, temiz denizimiz var, genelde onun için geliyorlar buraya" şeklinde konuştu.

Sinoplu esnaf Tayfun Kızıltoprak (27), "Genç kitle hep dışarıdaki illere, büyük şehirlere göç ediyor. Genç insan burada barınamıyor, mutlu olamıyor, ekonomiye ayak uyduramıyor burada yaşadığı sürece. Emekli yaşlı insanların burada giderleri az olduğu için yaşayabiliyor. Ama genç insanların giderleri çok, eğlenecek yerleri yok, varsa da çok pahalı gibi. Bu tarz şeyler var, çalışabilecekleri iş olanağı yok. O yüzden de gençler dışarıdaki illerde yaşıyorlar. Gençler zamanla gide gide buranın nüfusu artık hep yaşlı kesime döndü" ifadelerini kullandı.

Sinop’ta yaşayan Arda Dikmen (15), "Sinop’ta iş imkanları yok. O yüzden genelde dış illere gidiliyor. Ben de iş bulamazsam daha büyük yerlere gitme düşüncem olabilir" ifadelerine yer verdi.