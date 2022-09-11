Denizli’de birçok hastanede tedavi görmesine rağmen idrar yollarındaki rahatsızlığına çare bulamayan hasta, "Tekden Hastanesi’nde yaptırdığım check-up’ta üroloji doktoru Ali Bey’in dikkati sayesinde ağrılarım son buldu” dedi.

Denizli’de birçok hastanede tedavi görmesine rağmen idrar yollarındaki rahatsızlığına çare bulamayan hasta, "Tekden Hastanesi’nde yaptırdığım check-up’ta üroloji doktoru Ali Bey’in dikkati sayesinde ağrılarım son buldu” dedi.

Denizli’de yaşayan Rukiye Ecit, uzun süredir yaşadığı idrar yollarındaki rahatsızlığın geçmesi için mücadele etti. Ne yapsa da bir türlü şikayetleri bitmeyen hasta, Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde yaptırdığı check-up sonrası gerçeği öğrendi. Doktorun şüphelenmesi sonucu yapılan detaylı inceleme sonrası Ecit’in mesanesinde 4 santimlik taş olduğu ortaya çıktı. Gerçekleşen ameliyatta idrar kanalından girilip mesanesindeki taşın lazerle temizlenmesi sonrası hasta, sağlığına kavuştu.

“Check-up’ta şüpheli bulgu ile karşılaşınca detaylı tarama yaptırdık”

Detaylı tarama yaptıklarını belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji hekimlerinden Op. Dr. Ali Gürağaç, “Hastamız daha önce dış merkezlerde defalarca idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görmüş. Yıllardır tedavi gören hastamızın şikayetleri bir türlü geçmediği için hastanemize check-up yaptırmak için başvurdu. Check-up için yapılan tahlillerinde mesanede taş olabileceğini saptadık. Hastanın şikayetlerini dinlediğimizde yıllardır tekrar eden idrar yolu enfeksiyonu, işemede zorlanma, idrar yaptıktan sonra mesanenin tam boşalmama hissi, idrar yaparken yanma şikayetleri olduğunu öğrendik. Detaylı bir şekilde incelemek istediğimiz hastanın tomografisinde, mesanede yaklaşık 3-4 santim büyüklüğünde taş saptadık. Rukiye Hanım’a yapılan ameliyatta idrar kanalından girip mesanesindeki taşı lazer ile temizledik. Ameliyat gayet başarılı geçti. Ameliyattan 1 gün sonra bile şikayetlerinde çok ciddi iyileşme saptadık. Hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik” diye konuştu.

“Erken teşhis ile birçok hastalığın önüne geçmiş oluyoruz”

Check-up sayesinde erken teşhisin önemli olduğunu ifade eden Op. Dr. Ali Gürağaç, “Hastaların geçmeyen şikayetleri ile ilgili anamnezleri değerlendirilirken mutlaka detaylı tahlil yapılması gerekir. Başta da söylediğimiz gibi Rukiye Hanım, hastanemize check-up için başvurmuş. Yapılan tahlillerde taş olabileceğinden şüphelendiğimiz için detaylı tarama istedik. Kişilerin sağlık durumlarının belirlenmesi, muhtemel hastalığa yönelik risk faktörlerine göre önlemlerin alınması ve erken teşhis ile tedavinin belirlenmesi hayati önem taşıyor. Daha hastalıklar belirti vermeden yılda bir kere yapılan check-up sayesinde birçok hasta erken teşhis ile sağlığına kavuşuyor. Check-up için hastanemize başvuran hastalarımızın sağlık durumunu değerlendirirken şikayetleri doğrultusunda gerekli durumlarda detaylı taramalar yaparak hastaya uygun tedavi yöntemini belirliyoruz. Bu sayede erken teşhis ile birçok hastalığın önüne geçmiş oluyoruz.” dedi.

“Herkese de Tekden Hastanesi’nde check-up yaptırmasını tavsiye ederim”

Check-up için Denizli Tekden Hastanesi’ne başvuran ve sonrasında ameliyata alınan hasta Rukiye Ecit, “Denizli Tekden Hastanesi’ne check-up yaptırmak için geldim. Tekden Hastanesi ilgisinden ve doktorlarına olan güvenimden dolayı sürekli geldiğim bir hastane. Benim idrar yolları ile ilgili şikayetlerim ve şiddetli ağrılarım vardı. Hem genel kontrolümü yaptırmak hem de idrar yollarıma baktırmak için check-up yaptırmak istedim. Yapılan tahlillerde Üroloji doktoru Ali Bey taş olabileceğini söyledi ve tomografi yaptırmamı istedi. Tomografi sonucunda mesanemde taş olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyatımı oldum. Şu an gayet iyiyim. Mesanemdeki taş Ali hocanın dikkati sayesinde ortaya çıktı. Detaylı tahliller talep etmeseydi belki fark edilemeyebilirdi. Şu an gayet iyiyim ve ağrılarım geçti. Ali Hocama da Tekden Hastanesi’ne de ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederim. Herkesten çok memnunum. İyi ki check-up yaptırmak için buraya gelmişim. Bundan sonra mutlaka yılda bir kere check-up yaptırmayı düşünüyorum. Herkese de Tekden Hastanesi’nde check-up yaptırmasını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.