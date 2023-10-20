Eskişehir’de bir sokakta yıllardır akan çeşmenin kapatılması vatandaşalar tarafından tepkiyle karşılandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Alanönü Mahallesi Bodurlar Sokakta yaşan mahalle sakinleri daha önce vatandaşların faydalandığı çeşmenin tamir edilmesini ve çeşmenin kullanılabilir hale getirilmesini istedi. Vatandaşlar daha önce bu çeşmenin aktığını, ancak son yıllarda çeşmenin kullanılmaz hale getirilmesinden dolayı sorumlulara sitemde bulunarak, eskiden çeşmeden oluk oluk su aktığını, mahalle sakinlerinin yanı sıra susayan, su ihtiyacı olan herkesin kullandığı belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

“Eskiden bu çeşmeden oluk oluk su akardı”

Mahallede hurda işleri yapan Burhan Ergin, daha önce çalışan çeşmelerinin yeniden aktif edilmesi gerektiğini ifade ederek “Eskiden bu çeşmeden oluk oluk su akardı. Suyu temiz içilebilir suydu. Ama ne olduysa çeşmeyi kestiler. Borunun başına da kör tapa vurmuşlar. Birçok vatandaşın işini gören bir çeşmeydi. İçme suyumuzu oradan karşılardık tüm sokakta yaşayanlar olarak. Üstelik çevre mahallerden bile gelip buradan su alırdı. Bunun sorumlusu kim bilmiyoruz ancak yetkililer çeşmemizi yapsınlar.” dedi.

Mahallede yaşayan Bülent Değirmenci ise sokaktan geçen, sokakta yaşayan ve hayvanların dahi bu çeşmeden faydalandığını söyleyerek şöyle konuştu;

“Ben mahalle sakiniyim. Eskiden ne güzeldi, çeşmeden su akardı. Bütün aileler, sokaktan geçenler hatta hayvanlar bile orda su içerdi faydalanırdı. Birçok insan suyun, faydalı ve şifalı olduğu söylerdi. Bu çeşmenin yapılması demek en az 250 hanenin su ihtiyacı görmek demek. Yoldan geçenler ve çevreden gelenleri saymıyorum bile. Kimler ilgileniyorsa çeşmemizin tamirini ve suyun akmasını sağlasın.”