Adıyaman Atatürk Bulvarı Eski Valilik Kavşağında bulunan ve bir türlü tamamlanmayan bina iş makinesi tarafından yıkıldı.

Adıyaman’da görüntü kirliliğine neden olan 5 katlı bina inşaatı hak sahibi kişiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yarım kaldı. En az 25 yıldan beri inşaat halinde olan bina 6 Şubat depremlerinde hasar gördü.

Çevresinde yıkılan binaların enkazının temizlenmesinin ardından kent için çirkin bir görüntüye neden olan bina iş makinesi tarafından yıkıldı.

Yıllardır görüntü kirliliğine neden olan bina deprem sebebiyle ortadan kalkmış oldu.