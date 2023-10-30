Sivas’ın Divriği ilçesinde 121 yıllık konağı beton kolonlar yerine ardıç ağacından yapılma kolonlar ayakta tutuyor.

Sivas kent merkezine 172 kilometre uzaklıktaki Divriği ilçesi, Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Ulu Cami ve Darüşşifa’nın yanı sıra bi çok tarihi konağa da ev sahipliği yapıyor. Tarihi dokusuyla ziyaretçilerini adeta geçmişe götüren ilçe, 121 yıllık Abdullah Paşa Konağı ile de dikkat çekiyor. İlçede yapılan paşa konaklarının sonuncusu olan Abdullah Paşa Konağı, asırlık ardıç ağaçlarından yapılan kolonlarıyla görenleri hayrete düşürüyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremi hasarsız şekilde atlatan konak, 40 ardıç ağacı sayesinde tüm görkemiyle ayakta duruyor. Ardıç ağaçları yapısı gereği böcek barındırmazken, sert ve sağlam olmalarıyla biliniyor.

“Konağı ayakta tutan tüm sistem ardıç ağaçlarının varlığı”

Konak rehberi Songül Kirazlı Üstün, Abdullah Paşa Konağı’nı ardıç ağaçlarının ayakta tuttuğunu ifade ederek, “Bu konak 1902 yılında buranın köklü ailelerinden Abdullah Paşa tarafından yaptırıldı. Abdullah Paşa, aslında Divriği’nin en görkemli, Ermeni ustaların da en iyi işçiliğinin olduğu konağı yaptırmış. O anlamda şanslıyız, konak bütün görkemiyle ayakta. Ardıç ağaçları, bütün konaklarda kolon sistemini oluşturuyor. Bütün kolon sistemi sal taşı üzerine ardıç ağaçlarının döşenmesiyle oluşuyor. Bu ağaçların ilginç bir özelliği de üzerinde hiç böcek olmaması. Çivi kullanılmaz, geçirme, oturtma sistemiyle bütün kolon sistemi oluşturulur. Divriği’de devrilen ev nadirdir. Yapılar iskelet halinde durur ama bir tanesi yıkılmaz. Bunun sebebi de ardıç ağaçları. Konağı ayakta tutan tüm sistem ardıç ağaçlarının varlığı, dokusu, o güzel görüntüsü” dedi.

Depremden etkilenmedi

Depremin ilçede hissedildiğini söyleyen Üstün, konaktaki kolon sistemi sayesinde telaş yapmadan atlattıklarını belirterek, “Depremde sarsıntıyı bizde burada çok ciddi şekilde yaşadık. Ama kendimi yaşadığım yerlerden daha güvenli hissettim. O süreci telaş yapmadan atlatabildik. Bu da bu kolon sistemi sayesinde oldu, geçmişe duyulan güven sayesinde” diye konuştu.