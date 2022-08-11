Pendik’te arkadaşı tarafından vahşice öldürülüp boş bir arazide toprağa gömülen Tekin Uğurlu’nun 5 yıl sonra bulunan cenazesi toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çeken Uğurlu’nun eşi, “Acımız daha da katlanmış vaziyette. Çünkü cenazemizin yarısı var yarısı yok” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Pendik’te arkadaşı tarafından vahşice öldürülüp boş bir arazide toprağa gömülen Tekin Uğurlu’nun 5 yıl sonra bulunan cenazesi toprağa verildi. Ayakta durmakta güçlük çeken Uğurlu’nun eşi, “Acımız daha da katlanmış vaziyette. Çünkü cenazemizin yarısı var yarısı yok” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Pendik’te yaklaşık 5 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşıyla tartışan ve sonra kaybolan Tekin Uğurlu’nun (44) cesedi, parçalanıp 3 torba halinde toprağa gömülü halde boş bir arazide bulunmuştu. Vahşice katledilen 2 çocuk babası Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) üyesi Tekin Uğurlu için Pendik Mevlana Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, katılan ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Törende taziyeleri Tekin Uğurlu’nun eşi ve çocukları kabul etti.

“Cenazemizin yarısı var yarısı yok”

Ayakta durmakta güçlük geçen acılı eşi Özden Uğurlu, “Şu an cenazemizin başındayız. Hepimiz çok acılıyız. Acımız daha da katlanmış vaziyette. Çünkü cenazemizin yarısı var yarısı yok. Bunu yapan o vicdansız geri kalan yarısını nereye koymuş bilmiyorum. Rica ediyorum devletimden. Cenazemin geri kalanını bulunmasını istiyorum. Kim ilgilenecek bilmiyorum ama tek dileğim geri kalanların da bu toprağın altında bütünleşmesi. Rica ediyorum hepinizden. Cenazem yarım burada benim” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uğurlu’nun cenazesi, Tuzla Aydıntepe Mezarlığı’na defnedildi.