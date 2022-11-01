Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşler Müdürlüğü tarafından Merzan Mahallesi Sanayi Sitesi üstündeki evler kanalizasyon şebekesine kavuşturuldu.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşler Müdürlüğü tarafından Merzan Mahallesi Sanayi Sitesi üstündeki evler kanalizasyon şebekesine kavuşturuldu.

Hakkari Belediyesi yıllardır süre gelen kanalizasyon sorununu çözmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yıllardır kanalizasyonları olmadığı için kazdıkları foseptik çukuru ile idare eden sanayi sitesi üst kısımlardaki evlere kanalizasyon şebekesi çekildi.

Mahalle sakinleri, bazı evlerde yıllardır kanalizasyon şebekesi olmadığı için ailelerin açtığı foseptik çukurların mahallede kötü kokuya neden olduğunu belirttiler. Durumun belediyeye bildirilmesi üzerine ekiplerin harekete geçtiğini belirten mahalle sakinleri, 250 metre yeni kanalizasyon şebekesi döşenerek, ailelerin bu sıkıntıdan kurtarıldığını ifade ettiler.

Hakkari Belediyesi ise sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, "Durmak nedir bilmeden çalışan belediyemiz ile daha yaşanabilir bir Hakkari için Merzan Mahallesi Sanayi Sitesi üstünde evleri bulunan vatandaşlarımızın kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturuyoruz" ifadelerine yer verdi.