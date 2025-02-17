İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yiğit Akın, İstanbul’da düzenlenen Türkiye’nin Sağlık Ödülleri (Doktorclub Awards 2024) töreninde, ilk defa geliştirdiği teknik ile "Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru" ödülüne layık görüldü. Prof. Dr. Akın, "Bu tekniği ilk defa hastanemizde bulduk. Dünyaya sunduk. Bu tekniği ilk defa literatüre kazandıran ve dahasını getiren üroloji kliniğimizdir" dedi.

Doktorclub.com ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi iş birliği ile 8’incisi gerçekleştirilen Türkiye’nin Sağlık Ödülleri (Doktorclub Awards 2024) sahiplerini buldu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yiğit Akın, yaklaşık 111 bin hekimin oylaması sonucu, ilk defa geliştirdikleri ‘3 trokar ile laparoskopik ekstraprritoneal radikal prostatektomi (sadece üç delikten kapalı prostat kanser ameliyatı)’ tekniği ile "Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru" ödülünü almaya hak kazandı.

"Ekip çalışmasının sonucu"

Ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Akın, "Bu ödül adeta ‘Tıbbın Oscarı’ olarak adlandırılan ödüllerdendir. Bu bir ekip çalışmasının sonucudur. Burada çok güçlü bir ekibimiz var. Geliştirdiğimiz bu yöntemi bin 300’den fazla hastaya uyguladım. Hastalar bu ameliyat tekniği ile iyileşti. Karın zarı içerisine girmeden sadece prostat kanserinin olduğu bölgede, prostat ve lenf bezlerini temizlemeye yönelik, cerrahi birikim ve tecrübe sonucunda sentezi sonucunda geliştirilmiş bir ameliyat tekniği. Bu tekniği ilk defa hastanemizde bulduk. Dünyaya sunduk. Bu tekniği ilk defa literatüre kazandıran ve dahasını getiren üroloji kliniğimizdir" diye konuştu. Tekniği uyguladıkları hastaların, 1’inci ayın sonunda idrarını tamamen tutabildiğini belirten Prof. Dr. Akın, "Bu konuda çalışma yapan başka bir klinik yoktur. Daha da gelişmesini umut ediyoruz" ifadelerine yer verdi.