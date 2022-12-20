Bilecik İl Müftülüğü tarafından yılın son personel toplantısını gerçekleştirdi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından yılın son personel toplantısını gerçekleştirdi.

Bilecik İl Müftülüğü her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği personel toplantısı aralık ayında Hamidiye Camiinde yapıldı. Yapılan toplantıda, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen personele duyurulması gereken gündem maddeleri ve Bilecik’te ki din hizmetlerinin daha etkili halde sunulmasıyla ilgili konular müzakere edildi. Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından 2022 yılı vekâletle kurban organizasyonunda gösterdikleri gayret ve çabaları için din görevlilerine gönderilen teşekkür belgeleri, Müftü Ali Erhun tarafından takdim edildi.