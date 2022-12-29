Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2022 yılının son toplantısında Muğla’nın Bodrum ilçesinde görev yapan 56 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2022 yılının son toplantısında Muğla’nın Bodrum ilçesinde görev yapan 56 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli olarak muhtarlarla gerçekleştirilen toplantılar devam ediyor. Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenen yılın son toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Akbaş, İlknur Ülküm Seferoğlu ile Tayfun Yılmaz, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Aydem, MUSKİ ile Telekom yetkilileri, Bodrum Yarımadası’nda görev yapan mahalle muhtarları, Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Kurtini ve diğer birim müdürleri katıldı.

Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Bodrum Belediyesi ile iş birliği içinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileterek yeni yılla ilgili temennilerde bulundu.

Başkan Ahmet Aras, yıl boyunca birlik ve beraberlik içinde çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederken, “Acısıyla tatlısıyla bir yılı geçirmiş olduk. Vatandaşa hizmet konusunda her zaman özveriyle çalıştınız. Bizler de aynı şekilde çalışma arkadaşlarımızla beraber Bodrum’a hizmet yolunda gayretle, vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek adına çalıştık. Eksiklerimiz tabii ki olmuştur ama hiç vazgeçmeden, moral bozmadan çalışmaya devam edeceğiz. Eksiklerimizi de zamanla tamamlayacağız. Vatandaşımızı mutlu etmek hepimizin en önemli görevi” dedi.

Yeni yılda Bodrum’da yapılan altyapı, yol, elektrik ve telefon çalışmalarından dolayı yaşanan sıkıntıların büyük ölçüde giderilmesinin tek dilekleri olduğunu ifade eden Başkan Aras, şöyle devam etti:

“Büyükşehir Belediyemiz kendi üzerine düşen temini Mart 2023 olarak koydu. Bizler de yine biten bölgelerde gereken müdahale ve çalışmaları yapıyoruz. Telekom, Aydem ve MUSKİ’nin çalışmaları devam edecek. Bizim niyetimiz bu işbirliğini artırmak ve vatandaşımızın mağduriyetini azaltmak. 2023’ün geçtiğimiz yıllardan daha iyi olacağını bu hizmetlerin nihayete ermesi açısından söyleyebiliriz. Torba ve Akyarlar kanalizasyon çalışması, Gümüşlük, Gümbet ve İçmeler arıtma tesisleri Hepsi bitecek. Biz de yine kendi belediye projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bakımevleri, konukevleri, pazar yerleri, Turgutreis meydan çalışmamız, müzeler, Karaada sosyal tesisleri gibi çalışmalarımız olacak. Bu yıl bunlar bir yandan devam ederken vatandaşlarımızı en çok etkileyen sokak, cadde tadilat, tamirat, yol ve kaldırım faaliyetlerini yapmaya devam edeceğiz.”

Tüm muhtarların yeni yılını kutlayan Başkan Aras, toplantıda muhtarların taleplerini tek tek dinledi. Muhtarlardan gelen talepleri ilgili birimlere iletilmesi için gerekli talimatı verdi.