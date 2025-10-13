Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2025 yılı 4. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

Aydın’ın istihdamından yatırımlarına kadar birçok projenin görüşüldüğü Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2025 yılı 4. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığında 14 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu’nda düzenlenecek yılın son toplantısında, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirilecek. Aydın genelinde 2025 yılında uygulanan projelerin de görüşüleceği toplantıya Vali Canbolat’ın yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaymakamlar, Yatırım Bölge ve İl Müdürleri, Meslek Kuruluşları, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri de katılacak. Kurul Başkanı Vali Yakup Canbolat’ın açılış konuşmasının ardından, toplantıda 4. dönemin değerlendirilmesi, izleme ve koordinasyon çalışmaları, uygulamada karşılaşılan sorun ve darboğazlar da görüşülecek.