2022 yılının son gününde Eskişehir 222 Motosiklet Derneği, VOS26 Derneği üyeleri ve AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir Gönüllüleri, Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocukları ziyaret ettiler. 222 Motosiklet Dernek binası önünde toplanan çoğunluğu motosikletli araç topluluğu Osmangazi Üniversitesi’ne kadar konvoy yaptı. Çok sayıda aracın katıldığı kortejde, motosiklet kullanıcıları renkli görüntüler oluşturdu. Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi bahçesinde toplanan 3 derneğin üyeleri, servisteki çocuklara özel aldıkları hediyeleri sundular. Hediyelerle mutlu olan çocuklar için bahçede yeniden buluşan katılımcılar, İstiklal Marşı okudular. Daha sonra tek tek isimleri okunan çocuklar için gökyüzüne balon bırakıldı.

“2023 yılına da onları yalnız bırakmamak için hazırlandık”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisi’nde etkinlik hakkında konuşan Eskişehir 222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler, “Bu minik yavrularımız tedavi süreçlerinde aylarca bu odalardan çıkamıyorlar. Görmüş olduğunuz pencerelerden aylarca dışarıya bakıyorlar ve yalnızlık hissediyorlar. Biz bu hissiyatlarını gidermek için ağabeyleri ve ablaları olarak sürekli onların yanında olduğumuzu göstermemiz lazım. Bu sebepten dolayı da onkoloji bizim ayrılmaz bir tarafımız. Kendilerini gelip ziyaret ediyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Moral oluyoruz, ilaç oluyoruz. 2023 yılına da onları yalnız bırakmamak için hazırlandık, geldik. Onlara da bazı oyuncaklar ve hediyeler getirdik. Umarım 2023 yılında hepsi bu hastane duvarlarının arkasından kurtulur, sağlıklarına kavuşur ve aramıza karışırlar” diye konuştu.

“Çocuklarımızın sağlığı, mutluluğu ve huzurundan yana olduk”

AKUT Eskişehir Ekip Lideri Murat Volkan Acar ise etkinliğin öneminden şu sözlerle bahsetti:

“Her zaman olduğu gibi bugün de bu sevimli minik yavrularımızın yanındayız ve her zaman, her daim onların yanında olacağız. Bugün bu anı yaşadığım için gerçekten çok mutluyum, çok gururluyum. Biz her zaman çocuklarımızın sağlığı, mutluluğu ve huzurundan yana olduk. Onlar için yapılacak etkinliklerde tam gününde, tam yerinde ve tam zamanında olmayı tercih ettik. 2 dev derneğimizin de kuruluşunda vizyonumuz ve misyonumuz bağdaştığı için bugün bu çatı altında burada buluştuk. Herkese çok teşekkür ediyorum, özellikle katılımcılarımıza ve gönül dostlarımıza. Yeni yıl bu çocuklarımıza sağlık ve mutluluk getirir inşallah.”

“Tüm içtenliğimizle buradayız”

VOS26 Kurucu ve Onursal Başkanı Onur Başaran ise onkoloji servisindeki etkinlik için katılımcılara, “Öncelikle 222 Motor Derneğine ve VOS26 Derneğine bu organizasyona bizi de paydaş olarak davet ettikleri için AKUT Eskişehir Ekibi Öğrenci Toplulukları olarak teşekkür ederim. Fiziksel olarak arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında olamasak bile tüm içtenliğimizle buradayız ve her türlü desteğe her zaman hazırız, teşekkür ederiz” diyerek duygularını dile getirdi.