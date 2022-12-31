Afyonkarahisar’da yılın son gününde su borusu patlayınca 4 mahalle susuz kaldı. Belediye ekiplerinin patlağa geç müdahalesi sonrası ise temiz içme suyu yaklaşık 45 dakika boşa akınca cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Afyonkarahisar’da yılın son gününde su borusu patlayınca 4 mahalle susuz kaldı. Belediye ekiplerinin patlağa geç müdahalesi sonrası ise temiz içme suyu yaklaşık 45 dakika boşa akınca cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Kent merkezi Esentepe mahallesinde temiz içme suyunu taşıyan boruda oluşan patlak sonrası Esenetepe, Kanlıca, Ataköy ve İstiklal mahallelerine yaklaşık 1,5 saatten bu yana su verilemiyor. Zübeyde Hanım caddesi üzerinde su borusunda dün çatlak oluştu. Bugün sabah saatlerinde ise Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri çatlağa müdahale ettikleri esnada iş makinesi borunun vana giriş kısmını patlattı. Ardından boruda basınç düşünce 4 mahallenin içme suyu bir anda kesildi. Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerinin vanaları kapatamaması sonucu ise içme suyu borusundan yaklaşık 45 dakika boyunca temiz su cadde ve sokaklara aktı. Yaşanan olay sonrasında ise cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Özellikle yayalar caddelerde karşıdan karşıya geçerken güçlük yaşadı. Araçlar ise su birikintilerinin olduğu yerden yavaş geçerek sudan etkilenmemeye çalıştı. Bölgedeki su borusu onarım çalışmaları devam ederken, yaşanan su patlağını ise vatandaşlar şaşkın bakışlarla izledi.