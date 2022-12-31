Antalya’da yılın son güneşli gününü fırsat bilen vatandaşlar Alanya sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar denize girerken, kimi ise kumsallarda güneşin tadını ailesiyle ve arkadaşlarıyla çıkarttı.

Antalya’da yılın son güneşli gününü fırsat bilen vatandaşlar Alanya sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar denize girerken, kimi ise kumsallarda güneşin tadını ailesiyle ve arkadaşlarıyla çıkarttı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı onlarca insan dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’na adeta akın etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 19 derece olarak ölçüldü. Sahile gelen vatandaşlar yılın son güneşli havasının tadını doyasıya çıkarttı. Kimi vatandaşların Aralık ayı sonunda denize girmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Sahile gelen vatandaşların bir kısmı ise kumsallarda güneşlenirken, bir kısmı ise ailesi ve ya arkadaşlarıyla sohbet ederek vakit geçirdiği görüldü.

2022 yılının son gününde güneşli bir havanın olduğunu ifade eden işletmeci Özkan Şimşek, "Yabancı misafirlerimiz denizin tadını çıkartıyor. Güneşli havanın tadını en iyi yabancı misafirlerimiz çıkartıyor. Yılın son günündeki yoğunluk muhteşem. Yıllardır işletmeciyim daha önce aralık ayında ilk kez hava bu kadar sıcak oluyor. İlk kez bu kadar insanın denize girdiğini görüyorum. Daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadım. Hava güneş açar açmaz yabancı misafirlerimiz denize girerek güneşli havanın tadını çıkartıyor" dedi.