Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir yandan örtü altındaki üzümlerin hasadı devam ederken bir yandan da bağlarda kış bakımları için budama çalışmaları devam ediyor. Bağını budamaya giden üretici bağının uyumadan uyandığını ve yaprak verdiğini görünce tedirginliğini dile getirdi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesindeki bir üzüm bağında korkulan oldu ve bağlar uykuya geçmeden uyanmaya başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede bağlarda budama çalışması yapılacakken yeni filiz ve yapraklarla karşılaşan üreticiler ise tedirginliklerini dile getirdi.

Mahalledeki bağını budamak için eşiyle birlikte bağına gittiğini ve taze yaprakla karşılaştığını anlatan Emcelli Mahallesi Muhtarı Sezai Küçüközkan, "Bugün 31 Aralık 2024. Bağımıza budama için geldiğimizde garip bir olayla karşılaştık. Yılbaşı öncesi eşimle birlikte bağ budamaya geldik ve asmada taze filiz gördük. Bu çiftçiler için kolay bir şey değil. Bağların erken uyanması bağlardaki doğuşların yani üzüm rekoltesinde düşüşe neden olur. Havalar soğuk ve yağışlı olursa ve bağlarımız uyursa önümüzdeki sezon güzel bir mahsul olur. Bağlar erken uyanır ve erken açarsa maalesef çiftçiler olarak iyi bir yıl geçiremeyiz. Allah inşallah bu yöreyi korur da çiftçilerimizin mağduriyetini giderir. Herkesin 2025 yılını hayırlı geçirmesini temenni ederim." dedi.