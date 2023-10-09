Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Uluslararası Kafkas Derneğinin geleneksel olarak düzenlediği ’Yılın en iyileri’ programına ev sahipliği yaptı. Mersin’in, Toroslar’ın tek Çerkes köyü olan Sadiye Mahallesi ’Yılın örnek köyü’ seçildi.

Toroslar Belediyesi ve Sadiye Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde hazırlanan ‘Yeniden Köy Projesi’ çerçevesinde Sadiye Köyü Okulu sosyal tesise dönüştürüldü. Tesis, düzenlenen törenle hizmete girdi. Sadiye Mahallesi’nin tarihini ve kültürünü anlatan fotoğrafların, mahalle sakinleri tarafından kullanılan araç ve gereçlerin de yer aldığı tesisin dış cephesi ise ünlü ressam Nazife Bilgin Hazar’ın Kafkas kültürünü resmettiği eserlerle süslendi. Açılışa, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk, Toroslar İlçe Tarım Müdürü Mustafa Kemal İlcay, Sadiye Mahalle Muhtarı Mutlu Özdemir, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk, Uluslararası Kafkas Derneğinin ’Yılın en iyileri programı’nı Toroslar’da gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl Ankara’da düzenlediğimiz yılın en iyileri ödül töreninde arkadaşlarımızın tavsiyesi ve yönetim kurulumuzun değerlendirmesiyle Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a ’Yılın Belediye Başkanı’ ödülünü verdik. Bundan son derece memnunuz. Yaptığı eserler ortada. Mersin’in tek Çerkes köyü Sadiye Mahallesi’nde binlerce yıllık bu kadim kültürün yaşatılması adına böyle bir tesisi hayata geçirmek için söz vermişti. Muhtarımızla istişare edildi, Sadiye Mahallesi sosyal tesisimizin açılışını yaptık. Elinize, yüreğinize sağlık. Atsız Başkanımız ve eşi Meltem hanım çok şahane bir ev sahipliği yaptı” ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise tesisin hayırlı olmasını dileyerek, "Aradığımız tablo bu. Köyümüze her geldiğimizde dostluk, disiplin, birlik ve beraberlik gördük. Bu güzelliği hep beraber yaşatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ankara’da Uluslararası Kafkas Derneği tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen organizasyonda, ’Yılın Belediye Başkanı’ ödülü aldık. Bu ödülü de orada yaptığım konuşmada Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Saraycık köyünden rahmetli kayınbabam Kadir Özcan’a hediye ettim. Allah rahmet eylesin. İkinci olarak da Sadiye Köyümüzün yiğit insanlarına hediye ettim. Bu güzelliği devam ettireceğiz. Bir ve beraber, güçlü olacağız. Binlerce yıldır aktarılan bu değerler inşallah nesilden nesile sürecek. Kimliğimizi devam ettireceğiz. Sizleri çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz için buradayız” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte tesisi gezerek, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Program, başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Nilay Duru, Şefik Onatoğlu, Fırat Şahin ve Tolga Yüce gibi isimlerin yer aldığı “Kafes” filminin özel gösterimi ile devam etti. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapılan özel gösterime, filmin yapımcısı Bülent Aydoğan, oyuncuları Turgut Tunçalp, Tolga Yüce ve Murat Çağlar da katıldı. Başkan Yılmaz, filmin sonunda sanatçılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, çiçek ve plaket takdim etti.

Azamat Kafkas Halk Dansları Topluluğu da Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen programda sahneye çıkarak, katılımcılara unutulmaz bir performans sergiledi. Sadiye Mahallesi Halk Oyunları ekibinin birbirinden güzel gösterileri de geceye renk kattı.

Yılın en iyileri ödül törenine, Başkan Yılmaz ve eşi geleneksel Kafkas kıyafeti giyerek bir sürpriz yaptı. Sunuculuğunu İshak Akbay’ın yaptığı gecede Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkanı Oğuz Berk tarafından (yılın en iyileri’ne ödülleri verildi. Başkan Yılmaz, ödül sahiplerine aynı zamanda güçlü, uzun ömürlü, dayanıklı ve yüce anlamına gelen ve çınar yaprağından yapılan üç boyutlu tablo ve kalpak hediye etti.