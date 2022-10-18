Bu yıl 3.’sü düzenlenen Altın Çilek Ödülleri Mersin’de sahiplerini buldu. Mersin Divan Otel’de düzenlenen; iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı özel gecede yılın menajeri ödülü İbrahim Koç’un oldu.

Bu yıl 3.’sü düzenlenen Altın Çilek Ödülleri Mersin’de sahiplerini buldu. Mersin Divan Otel’de düzenlenen; iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı özel gecede yılın menajeri ödülü İbrahim Koç’un oldu.

Yeliz Doğramacılar ve Cengiz Ayaz’ın sunuculuğunda; Metin Hara, Betül Demir, Kahraman Tazeoğlu, Doğuş, Ahmet Selçuk İlkan, Nuri Alço, İnan Ulaş Torun, Emirhan Cengiz, Vahe Kılıçarslan, Çetin Altay, Ahmet Baran, Ali Eşitmez, Salih Güney, Ruhi Sarı, Ali Altay, Çiğdem Tunç, Şahin Vural, Polen Emre gibi ünlü isimlerin ödül aldığı ve verdiği gecede Koç, ödülünü Kahraman Tazeoğlu’nun elinden aldı.

Yaklaşık 15 yıldır ünlü isimlerin markalarını temsil eden; yurtiçi ve yurtdışında binlerce konserde ünlü isimleri sevenleriyle buluşturan Koç, “Her şeyden önce çok özel bir mesleğe sahibim, bunun için ne kadar şükretsem az kalır; emeklerimin karşılığını alabilmem ve başarılarımın ödüllendirilmesi çok kıymetli, bu ödülün daha öncekilerden bir farkı da Doğum Günüme denk gelmiş olması. Mutluluğumun ikiye katlandığı bu gece için Başta Altın Çilek Ödülleri Komitesi Başkanı Saygın Kurt olmak üzere Emek veren, layık gören herkese kalpten teşekkür ediyor, bundan sonra da başaracağım her şey için bir başlangıç olmasını diliyorum” sözleriyle mutluluğunu ifade etti.