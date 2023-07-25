Bu yılın ilk 6 ayında toplam 534 bin 90 turist, İzmir’i tercih etti. Sadece haziran ayında ise 182 bin 340 turist, denizyolu ve havayoluyla İzmir’e giriş yaptı.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre İzmir’e deniz, hava ve kara yoluyla gelen turist sayısı, yılın ilk 6 ayında 534 bin 90 oldu. Haziran ayında hava yoluyla 168 bin 940, deniz yoluyla 13 bin 400 olmak üzere 182 bin 340 turist İzmir’e giriş yaptı. 2022 yılının haziran ayında ise 192 bin 553 turist, havayolu ve denizyoluyla kente giriş yapmıştı. 2023 yılının haziran ayında, havayolu girişlerinde bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 6,05 oranında azalış, denizyolu girişlerinde ise yüzde 5,19 oranında artış oldu. Toplam girişlerde yüzde 5,30 oranında azalış gerçekleşti.

Almanya yine başı çekti

Haziran ayında İzmir’ giriş yapan ilk 10 ülke içerisinde Almanya yine başı çekti. Buna göre, Almanya’dan 184 bin 320, İngiltere’den 60 bin 976, Hollanda’dan 33 bin 333, Polonya’dan 28 bin 67, Rusya’dan 20 bin 837, İran’dan 19 bin 82, Fransa’dan 18 bin 567, Belçika’dan 14 bin 894, Amerika Birleşik Devletleri’nden 14 bin 732 ve İrlanda’dan 13 bin 217 turist geldi. 2022 yılının 12 ayında toplam turist sayısı 1 milyon 465 bin 6’ya ulaşmıştı.

Günübirlikçiler en çok mayıs ayında geldi

2023 yılının ilk 6 ayında İzmir’e gelen yabancı turistlerin aylara göre dağılımına bakıldığında ocak ayında 30 bin 316, şubat ayında 32 bin 636, mart ayında 45 bin 549, nisan ayında 100 bin 59, mayıs ayında 143 bin 190 ve haziran ayında 182 bin 340 turist gelmiş oldu. Bu yılın ilk 6 ayında günübirlik olarak kente gelen turistlerin dağılımı da İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü verilerine yansıdı. Buna göre ocak ve şubat aylarında, hiçbir turist İzmir’i günübirlik olarak ziyaret etmezken mart ayında bin 10, nisan ayında 4 bin 166, mayıs ayında 6 bin 948 ve haziran ayında 4 bin 598 turist geldi. İlk 6 ayda günübirlik olarak İzmir’e gelen toplam turist sayısı, 16 bin 722 oldu.