Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı. Ülke ihracatı haziranda yüzde 10,5 azalışla 20,9 milyar dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 27,7 azalışla 353 milyon dolar olurken, Denizli İhracatçılar Birliği’nce kayda alınan ihracat yüzde 23,6 azalışla 262 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İhracat rakamlarıyla ilgili değerlendirme Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu’ndan geldi. Memişoğlu “2022 yılı haziran ayı 490 milyon dolar ile en yüksek ihracat yaptığımız aylardan biriydi. Dolayısıyla hem geçen yılın baz etkisi hem de dokuz günlük bayram tatili dolayısıyla yaşanan iş günü kaybı ihracatımızın azalmasında etkili oldu. Yılın ikinci yarısının daha pozitif seyredeceğini öngörüyoruz” dedi.

Yılın ilk yarısında ülke ihracatının 123,4 milyar dolar, Denizli ihracatının ise 2 milyar 089 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini dile getiren Başkan Memişoğlu “Geçen yılın ilk yarısına kıyasla ihracatımızın eksi seyretmesinin sebepleri arasında; hedef pazarlarımızdaki sıkı para politikalarına bağlı olarak tüketici taleplerinin gerilemesini, Amerikan Doları/Türk Lirası kurunun özellikle Ocak-Nisan döneminde 18,70 ile 19,45 arasında dar bir bantta hareket etmesini sayabiliriz. Yılın ikinci yarısıyla birlikte ihracatımızın ilk yarıya kıyasla daha pozitif seyredeceğini öngördüğümüzü belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı

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Denizli İhracatçılar Birliği olarak son 12 aylık dönemde 19, Ocak-Haziran 2023 döneminde ise 13 farklı yurt dışı pazarlama programı düzenlediklerini kaydeden Memişoğlu “Bu etkinlikler arasında fuar katılımları, ihracatçı firmalarımızı yurt dışına götürdüğümüz ticaret heyetleri ve ülkemize davet ettiğimiz yabancı alıcılardan oluşan alım heyetleri yer aldı. Almanya’dan İtalya’ya, Japonya’dan Güney Afrika’ya, Brezilya’dan İskandinav ülkelerine, Suudi Arabistan’dan Rusya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada ihracatçı sektörlerimizi tanıttık, sektörlerimize ikili iş görüşmeleri yapma olanağı sağladık. Farklı sektörlerdeki firmalarımızı global alıcılarla buluşturmak, üyelerimizin ihracatlarını artırmalarına zemin hazırlamak ve doğrudan katkı sunabilmek temel hedefimiz. Bu bilinçle çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısı için planlamalarımız hazır. Cumhuriyetimizin 100. yılında ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunma gayretiyle görev yapmaya devam edeceğiz” dedi.