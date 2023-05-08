Milli Parklar Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu’nda yılın ilk sülün civcivleri yumurtadan çıktı.

2023 yılı üretim programı çerçevesinde yapılan çalışmalar ile yılın ilk yumurtalarından ilk yavrular elde edilmiş oldu. Bu yıl Gelemen Sülün Üretme İstasyonu’nda 14 bin sülün üretilmesi hedefleniyor. Üretilen sülünler Türkiye’nin değişik noktalarında doğaya salınacak.

Gelemen Sülün Üretme İstasyonu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1969 yılında kurulan Samsun Gelemen Sülün Üretme İstasyonu, bugüne kadar yüz binlerce sülün üreterek tabiata bırakılmasını sağladı. Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde bulunan ve 1,1 hektar alana sahip istasyonun yıllık 14 bin sülün üretim kapasitesi mevcut.