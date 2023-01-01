İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, sabah saatleri itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 6 olarak ölçüldü. Anadolu Yakasında ise yoğunluk oranı yüzde 11.

Türkiye 2023 yılına "Merhaba" dedi. Yeni yılın Pazar gününe denk gelmesi de göz önüne alındığında İstanbul’da görmeye alışık olduğumuz yoğun trafik görüntüsü 2023 yılının ilk gününde neredeyse yok gibiydi.

İstanbul’da 2023 yılının ilk gününde yollar boş kaldı. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü.

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