ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Erzurum İl Başkanı Çetin Gözütok ve Yönetimi ‘Teknofest Erzurum’ için kolları sıvadı.

ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Erzurum İl Başkanı Çetin Gözütok ve Yönetimi ‘Teknofest Erzurum’ için kolları sıvadı.

Kısa zamanda uzun soluklu yatırımlara imza atmak için çalışan Gözütok ve Ekibi, şimdide Türkiye’yi dünya devi yapma yolunda büyük Teknolojik adımlar atan “Teknofest” oluşumunu Erzurum’da yaparak gerek şehir ekonomisine gerekse gençliğin kendisini ifade edeceği bilimsel bir alan oluşturmak için hummalı bir şekilde görüşmelere başladı.

Göreve geldiği günden bu yana, şehrin ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımların alt yapısını hazırlayarak, şehrin değişim ve dönüşümüne bir yenisini daha eklemek istiyor.

Güçlü bir yönetim ile iddiasını sunan Başkan Gözütok, Son olarak Genç Askon Yönetiminin de oluşumunu gerçekleştirdi.

Şehrin önde gelen dinamikleriyle görüşmelere başlayan Gözütok, Çok kısa zamanda büyük işlere imza atacak gibi görünüyor.