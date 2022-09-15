59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yıl da yılın en yeni filmleri Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyiciyle buluşacak. Festivalin basın toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yine bu yıl ilk kez Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması düzenliyoruz. Nitelikli eserlerin sinemaya uyarlanmasını teşvik edecek, yapımcı ve üreticilerin yeni filmler üretmesine maddi, manevi katkı sağlayacak ve sinemamıza güçlü senaryolar kazandıracak olan böyle bir yarışmanın Türkiye’de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali’mizde düzenlenecek olmasının da gururunu yaşıyoruz" dedi.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yıl da yılın en yeni filmleri Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyiciyle buluşacak. Festivalin basın toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yine bu yıl ilk kez Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması düzenliyoruz. Nitelikli eserlerin sinemaya uyarlanmasını teşvik edecek, yapımcı ve üreticilerin yeni filmler üretmesine maddi, manevi katkı sağlayacak ve sinemamıza güçlü senaryolar kazandıracak olan böyle bir yarışmanın Türkiye’de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali’mizde düzenlenecek olmasının da gururunu yaşıyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin basın toplantısında festivalin afişi, Onur Ödülü sahipleri, festivaldeki yenilikler ve festival programına ilişkin detaylar açıklandı. Festivalin tanıtım toplantısı, Antalya’da bir otelde gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuşmasında 59. yılını kutlayan festivalin son iki yıldır felaketlerin gölgesi altında düzenlendiğini söyleyerek, “Hepimiz için çok zorlu bir süreçti. Ancak, her şeye rağmen festivalimize ara vermedik. O kara bulutların sanatın ışığıyla dağılacağına inandık. Birliğimizi, beraberliğimizi, umudumuzu sanatın çatısı altında buluşarak pekiştirdik. Bu yıl yine o çatı altında mutlulukla, sevinçle buluşacağız” dedi.

Festivale varlıklarıyla bir kez daha değer katacak olan tüm sanatçılara, sektör temsilcilerine ve sinema emekçilerine teşekkür eden Muhittin Böcek, “Bu yıl afişimizde yer alan ve afiş yüzümüz olan sinemamızın iki efsane ismi Filiz Akın ve Ediz Hun’a şükranlarımı sunuyor; onur ödüllerimizin sahipleri Perihan Savaş ve Erkan Can’a, Yaşam Boyu Başarı Ödülümüzü alacak olan Zerrin Tekindor’a sanatla geçen nice yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Festivalde pek çok ilk yaşanacak

Bu yıl pek çok ilke imza atacaklarını belirten Başkan Böcek, “Göreve gelir gelmez tamamlanması için hızla çalışmalara başladığımız ve önümüzdeki günlerde kapılarını açacak olan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde bu yıl ilk kez film gösterimleri yapılacak. Bu anlamda kültürel yaşama yeni bir soluk getirdiğimiz için mutluyuz. Yine bu yıl ilk kez Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması düzenliyoruz. Nitelikli eserlerin sinemaya uyarlanmasını teşvik edecek, yapımcı ve üreticilerin yeni filmler üretmesine maddi, manevi katkı sağlayacak ve sinemamıza güçlü senaryolar kazandıracak olan böyle bir yarışmanın Türkiye’de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali’mizde düzenlenecek olmasının da gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız ve yurdun dört bir yanından öğrencilerimizin katıldığı ‘Altın Portakal Sinema Okulu’ bu yıl da devam edecek. Ayrıca belediyemizin Hollanda Büyükelçiliği’nin katkılarıyla düzenlediği ‘Yeni Nesil Sinema Okulu’ projesi çerçevesinde kız öğrencilerimiz tarafından çekilen beş kısa filmin özel gösterimleri yapılacak” dedi.

"Festival sinemamızın usta isimlerine vefa borcunu unutmuyor"

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali İdari Direktörü Cansel Tuncer ise, “Festival öze dönüş yolculuğunda sinemamızın usta isimlerine vefa borcunu unutmuyor. Görsel kimliğimiz bu yıl, Yeşilçam’da izlenme rekorları kıran filmlerde başrol oynayan, sinemamızın usta isimleri Filiz Akın ve Ediz Hun’un 1970 tarihli ’Ankara Ekspresi’ filminin setinde çekilen bir fotoğraf ile oluşturuldu. Ankara Ekspresi, 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film dahil olmak üzere beş ödül kazanmış bir film. Hem bu önemli filmi tekrar hatırlamak, hem de Filiz Akın ve Ediz Hun’un eşsiz fotoğrafına afişimizde yer vermek bizim için çok mutluluk verici” şeklinde konuştu.

Festivalin Onur Ödülleri Perihan Savaş ve Erkan Can’a, Başarı Ödülü Zerrin Tekindor’a verilecek

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış gecesinde 1974 yılında “Bedrana” filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan, beyazperdede sayısız filmde unutulmaz performanslara imza atan Perihan Savaş ile 1999 yılında “Gemide”, 2006 yılında “Takva” filmleriyle Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Erkan Can’a Onur Ödülü verilecek. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Zerrin Tekindor’a verilecek.

’Yeni Nesil Sinema Okulu’ filmleri festivalde gösterilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından fon desteği sağlanan ’Yeni Nesil Sinema Okulu’ projesiyle sinema alanında kariyer yapmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amaçlanıyor. ’Yeni Nesil Sinema Okulu’ projesinin jüri üyeliğini Ayşe Erbulak Özgürdal, Belçim Bilgin, Bennu Yıldırımlar, Gözde Kural, Pelin Batu, Sepin Sinanlıoğlu ve Şebnem Burcuoğlu üstlendi. Ankara Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden seçilen beş senaryo ile toplam 23 öğrencinin çalışmaları, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan profesyonel eğitmen ve ekipman desteği ile film çekimleri tamamlandı.

Projeye ilişkin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, “Türkiye’deki tüm üniversitelerin ilgili fakültelerinde eğitim gören kız öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları gibi konularda film çekmelerini teşvik etmeye yönelik proje çerçevesinde gelen başvurular; Bitlis, Mersin, Van ve Akdeniz üniversitelerinden akademisyenlerin de içinde bulunduğu ön eleme kurulu tarafından değerlendirildi. Ana jüri tarafından seçilen beş projenin öğrencileri sinema profesyonellerinden oluşan bir ekiple verimli bir eğitim ve atölye süreci yaşadılar ve filmlerini çekebildiler. Bu filmleri 2 Ekim’de festival bünyesinde gösterecek olmaktan çok mutluyuz. Sinema ile ilgilenen kız öğrencilere cesaret ve görünürlük vermek bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Ulusal yarışmalarda heyecan başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yıl da yılın en yeni filmleri Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyiciyle buluşma heyecanı yaşayacak. Jüri başkanlığını yönetmen-yapımcı-senarist Yeşim Ustaoğlu’nun üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın diğer jüri üyeleri oyuncu-yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen-senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak’tan oluşuyor. Belmin Söylemez’in yönettiği “Ayna Ayna”; Ümit Köreken yönetmenliğindeki “Bir Umut”; yönetmenliği Onur Ünlü’ye ait “Bomboş”; Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams’ın birlikte yönettikleri “Gidiş O Gidiş”; Atalay Taşdiken’in yönettiği “Hara”; Kaan Müjdeci yönetmenliğindeki “Iguana Tokyo”; Selcen Ergun’un yönettiği“Kar ve Ayı”; Özcan Alper’in yönettiği “Karanlık Gece”; Emin Alper’in yönettiği “Kurak Günler” ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı’nın birlikte yönettikleri “LCV (Lütfen Cevap Veriniz)” bu yıl Antalya’da yarışma heyecanı yaşayacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisi ise yönetmen-senarist Ceylan Özgün Özçelik, belgesel film yönetmeni Elif Ergezen ve belgesel sinemacı Hilmi Etikan oluştururken, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisi ise oyuncu Ezgi Mola, sinema yazarı-senarist-yönetmen Melikşah Altuntaş ve yönetmen- senarist Nazlı Elif Durlu’dan oluşuyor. Mümin Barış’ın yönettiği “23 Sentlik Asker”; Somnur Vardar’ın yönettiği “Boşlukta”; Ekin İlkbağ ve İdil Akkuş’un birlikte yönettikleri “Düet”; Pınar Fontini’nin yönettiği “Filmin Adı Ne?”; Murat Erün’ün yönettiği "Hatice”; Mert Erez’in yönettiği “Iska”; Metin Dağ’ın yönettiği “KAF KAF”; Berna Gençalp’in yönettiği “Kim Mihri”, Hazar Uyar’ın yönettiği “Plaza Köylüleri” ve Behçet Güleryüz’ün yönettiği "Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı” bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Altın Portakal için yarışacak filmler olacak.

Yılmaz Özdil’in yönettiği “Aforoz”; Barış Kefeli ve Nükhet Taneri’nin birlikte yönettikleri “Ben Tek Siz Hepiniz”; Kasım Ördek’in yönettiği “Birlikte, Yalnız”; Yağmur Mısırlıoğlu’nun yönettiği “Bugün Değil”; Özgürcan Uzunyaşa’nın yönettiği “Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada”; Esme Madra’nın yönettiği “Fırtına”; Benhür Bolhava’nın yönettiği “Koyun”; Emre Birişmen’in yönettiği “Kule”; Turan Haste’nin yönettiği “Rutubet”; Charles Emir Richards’ın yönettiği “Suriyeli Kozmonot”; Deniz Telek’in yönettiği “Suyu Bulandıran Kız” ile R. Hakan Arslan ve Kerem Yükseloğlu’nun yönettikleri “Tek Yön” festivalde Kısa Metraj Film Yarışması’na seçilen filmler oldu.

Antalya Film Forum’a rekor başvuru

2-4 Ekim arasında fiziki, 4-6 Ekim arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek Antalya Film Forum’a ise bu yıl beş kategoride toplam 206 proje ile rekor sayıda başvuru yapıldı. Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu’nda dokuz; Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu’nda üç; Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu’nda beş; Belgesel Work in Progress Platformu’nda beş; Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda beş proje yarışacak. Projeleri değerlendirecek ana jüriler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.