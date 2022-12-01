Uzun süredir adından sıkça söz ettiren yüzde 100 yerli uzaktan eğitim platformu ve yer sağlayıcı NEWSPDR, çıkışını devam ettirerek ’Gold Faces of Turkey Ödül Töreni’nde ’yılın en iyi yazılım şirketi’ seçildi.

İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen törenle ödül, kurucu Osman Azad Kazan’a takdim edildi. Böyle güzel bir gecede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kazan, “Büyük hayallerin küçük adımlarla temellenmesi gerekir. Biz çok fazla adım attık ve gelecekte çok daha fazla adım atacağımıza inanıyorum" dedi.

Çalışmaları çeşitli başlıklarda devam ettirdiklerini, pandemi döneminde birçok kuruma yazılım hizmeti ve teknik destek sunduklarını kaydeden Kazan, "Milli Eğitim Bakanlığının resmi kurumu olarak da faaliyetlerine devam eden NEWSPDR’nin çeşitli üniversiteler ile protokolleri ve akreditasyonları bulunmaktadır. Ayrıca uzmanları ve uzmanlardan hizmet alacakları ortak noktada buluşturan kurum, internet sitesinde online danışmanlık hizmetine aracılık etmektedir. Bu ülkemiz adına büyük bir başarıdır" diye konuştu.

Bu ödülün kendilerine çok daha büyük bir sorumluluk yüklediğini söyleyen Kazan, "İşin mutfağında yer alan yazılım mühendislerimize, temsilcilerimize ve öğrencilerimize kısacası emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

NEWSPDR halihazırda üç kıtada e-eğitim, yazılım ve pazaryeri hizmeti sunuyor.