2024 Ballon d’Or (Altın Top) ödülünün sahibi İspanyol futbolcu Rodri oldu. İtalya’da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 20. sırada yer aldı.
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d’Or bu gece sahibini buldu. Manchester City forması giyen Rodri rakiplerini geçerek ödülü kazanan isim oldu. İspanyol orta saha geçtiğimiz sezon kulübüyle İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yaşarken, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) İspanya forması altında kupaya uzandı. Gecede Ballon d’Or ödülünü Liberyalı eski futbolcu ve 1995 yılı Ballon d’Or sahibi George Weah takdim etti. 64 yıl sonra ilk kez bir İspanyol futbolcu bu ödülü kazandı. Eylül ayında Arsenal ile oynanan mücadelede çapraz bağları yırtılan 28 yaşındaki futbolcu, ödül töreninde isminin açıklanması sonrası sahneye koltuk değnekleriyle çıktı.
Ödüller sahiplerini buldu
Paris’te düzenlenen gecede diğer ödüller de sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Lamine Yamal’ın oldu. Milli futbolcu Arda Güler, bu kategoride 2. sırada yer aldı. Aitana Bonmati, kadınlarda üst üste ikinci kez ’Yılın Futbolcusu’ seçildi. Yılın teknik direktörü ödülünü erkeklerde Carlo Ancelotti; kadınlarda ise Emma Hayes kazandı. Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yachine Trophy) sahibi oldu. Sezonun en golcü oyuncusu ödülü (Gerd Müller Trophy) Harry Kane’e verildi. Yılın en iyi kulübü ödüllerini erkeklerde Real Madrid, kadınlarda Barcelona elde etti.
Ballon d’Or oylamasında sıralama şöyle oluştu:
1. Rodri
2. Vinicius Junior
3. Jude Bellingham
4. Dani Carvajal
5. Erling Haaland
6. Kylian Mbappe
7. Lautaro Martinez
8. Lamine Yamal
9. Toni Kroos
10. Harry Kane
11. Phil Foden
12. Florian Wirtz
13. Dani Olmo
14. Ademola Lookman
15. Nico Williams
16. Granit Xhaka
17. Federico Valverde
18. Emiliano Martinez
19. Martin Odegaard
20. Hakan Çalhanoğlu
21. Bukayo Saka
22. Antonio Rüdiger
23. Ruben Dias
24. William Saliba
25. Cole Palmer
26. Declan Rice
27. Vitinha
28. Alejandro Grimaldo
29. Mats Hummels
29. Artem Dovbyk