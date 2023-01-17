Gecenin sonunda konuşan Hasan Hüseyin Yılmaz, “2023 Eskişehir Başarı Ödülleri’nde Erkek Kuaförü kategorisinde meslektaşıma ödül taktim ekmekten mutluluk duyuyorum. Kendisine mesleki hayatında başarılar dilerim” dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlen Eskişehir Başarı Ödülleri Final Gecesi’nde 600 aday yer alırken, 53 ayrı kategoride ödüller sahiplerine takdim edildi. Gecede En İyi Erkek Kuaförü dalında seçilen kuaför, ödülünü ünlü Saç Tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz’ın elinden aldı.

Eğitim kurumlarında çalışanlara “öfke ve stres yönetimi” eğitimi verildi

Eğitim kurumlarında çalışanlara “öfke ve stres yönetimi” eğitimi verildi

Network Türkiye’nin düzenlediği Eskişehir Başarı Ödülleri Final Gecesi’nde En İyi Erkek Kuaförü ödülünü meslektaşına ünlü Saç Tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz verdi.

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