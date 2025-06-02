MANİSA (İHA) – Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi’nde bu yıl düzenlenen Geleneksel Uluderbent Kiraz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında gerçekleştirilen "En Güzel Kiraz" yarışmasında 41 üretici birincilik için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın birincisi Cihat Tekbacak oldu.

Alaşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalde üreticilerin yetiştirdiği kirazlar; renk, şekil, sertlik, yumuşaklık, tat ve tane iriliği gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi. Jüride ziraat mühendisleri Hasan Ayhan, Ramazan Arık, Yeşim Öztürk ve Mehmet Burak Şen görev aldı.

Yarışma sonucunda Cihat Tekbacak birincilik ödülünü kazanırken, ikincilik Burhan Korkmaz’ın, üçüncülük ise Ramazan Tanış’ın oldu. Birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın hediye edildi. Yarışmaya katılan tüm üreticilere ayrıca 50’şer kilogramlık ikişer çuval gübre desteği sağlandı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaptığı konuşmada, "Bu yıl yarışmamıza 41 üreticimiz katıldı. Her biri birbirinden güzel kirazlarla geldi. Ben 41 kere maşallah diyorum. Çiftçimiz çalışkan, alın terini toprağa döker, bereket fışkırır. Bu yıl dondan dolayı 60 ilimiz zarar gördü, 30’unda ağır hasar meydana geldi. Bizim bölgemiz de bu durumdan etkilendi. Ancak üreticilerimiz yine de en güzel kirazları yetiştirmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Yarışmada birinci olan Cihat Tekbacak, "Birinci oldum, mutluyuz, heyecanlıyız. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yarışmaların devamını diliyorum" dedi.

İkinci olan Burhan Korkmaz ise "Kirazlarımız gayet güzel. İyi baktık, çok çalıştık. İşini tam yapan kazanıyor. Başkanımıza çok teşekkür ederim, güzel bir etkinlik oldu" şeklinde konuştu.

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