Aydın’da hizmet veren Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, yılın en anlamlı protokolünü imzaladı. Aydın’daki şehit aileleri ve gaziler ağız ve diş tedavi hizmetlerini Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde ücretsiz olarak alacaklar.

“Ne yapsak vefa borcumuzu ödeyemeyiz”

Bugün üzerinde yaşadığımız ve her karışı şehit kanları ile sulanan vatan topraklarının şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde vatan kalabildiğini belirten Özel Aydın CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaralı, “Şehit yakınları ve gazilerimiz için ne yapsak vefa borcumuzu ödeyemeyiz. Bu şehirde yaşayan bir fert olarak Aydınımıza olan vefa borcumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne müracaat ederek ilimiz Aydın’da yaşayan tüm şehit yakınları, gazilerimizin tedavilerini ücretsiz yapmak istedik. Bu yönde Dernek Başkanımız Sevil Esin ile protokol imzaladık. Ne yapsak şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu ödeyemeyiz” dedi.

“CNG Diş Polikliniği çok anlamlı bir davranış sergiledi”

Aydın Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yaralı’nın bu anlamlı davranışı ile 2025 yılına mutlu ve umutlu girdiklerini belirten Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Sevil Esin, bu protokolün yüzlerce kişiyi ilgilendirdiğini belirtti. Vefasından dolayı CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği yönetimine teşekkür eden Başkan Esin, “Cengiz Yaralı Bey, bizi ziyaret edip tüm şehit aileleri, gazilerimizi ücretsiz tedavi etmek istediklerini belirtince duygulandık. Hatta bu anlamlı jestlerini protokol ile imza altına aldılar. Bizler için çok anlamlı bir jest. Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne gidip kartını gösteren tüm şehit yakınları gazilerimiz ücretsiz hizmet alacak. Ben şahsım ve üyelerimiz adına çok mutlu oldum. Çok önemli bir hizmet. Bu güzel jestinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.