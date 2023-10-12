Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Buhara Medya’dan “Yılın Belediye Başkanı” ödülünü aldı.

Sincan Belediyesi borçsuz mali yapısı ve yaptığı yatırımlarla örnek teşkil ederek ödül üstüne ödül topluyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçeye kazandırdığı yatırımlarla 12. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri’nde Yılın Belediye Başkanı seçildi. Başkan Ercan ödülünü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan’ın elinden aldı.

Bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası Buhara Medya Ödülleri büyük bir katılımla gerçekleşti. Siyasetten sanata birçok alanda değerli isimlere ödüller verildi. Yılın Belediye Başkanı ödülüne ise tek kuruş borcu olmadan yaptığı projeler ve dev yatırımlarla büyük takdir toplayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan layık görüldü.

Kaynaklarını etkin kullanarak çok sayıda projeyi hayata geçiren Sincan Belediyesi gözde projeleriyle adından söz ettiriyor. Sayısı 12’yi bulan Millet Kıraathaneleriyle, hanımlara ve güngörmüşlere özgü konaklarıyla, Ankara’nın ilk ve en modern Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile, çocuklar için Bebek Kütüphanesi, Anne Çocuk Oyun Evleri, yine Ankara’da bir ilk olan Matematik Müzesi, Gastro Akademi ve Türk Musikisi Konservatuvarı ile hem ilklere imza atan hem de ilçeye değer katan Başkan Ercan, kısa sürede 3 büyük yüzme havuzunu ve 5 kreşi de açarak Sincan’ı cazibe merkezi haline getirdi.

Sporun, sanatın ve kültürün merkezi olan Sincan’da geleceğin sporcu ve sanatçıları yetişiyor. FİBA standartlarında yapılan Sinan Şamil Sam Kapalı Spor salonuyla dikkatleri çeken ilçede gençler için okçuluk, halı sahalar, basketbol sahaları, voleybol sahaları, badminton ve daha sporun pek çok alanıyla ilgili yatırımlar devam ediyor.

Sincan’a mega yatırımlar

Millete hizmet yolunda durmaksızın çalışan Başkan Murat Ercan, Sincan’ı adeta bir cennet bahçesine dönüştürecek Sincan Park dinlenme alanı Projesi’ni hayata geçiriyor. Fuar ve Kongre Merkezi Sincan’ı kültür ve sanatın merkezi yaparken, Arasta Sincan AVM Projesi sadece ilçeye değil Ankara’ya değer katacak.

Ödülünü Sincan’a ithaf etti

Yılın Belediye Başkanı seçilen Murat Ercan, ödülünü Sincan’a ithaf ederken şunları söyledi:

“Buhara Medya tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreni’nde “Yılın Belediye Başkanı” ödülünü AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Çiğdem Karaarslan’ın elinden tüm Sincanlı hemşehrilerim adına aldım. Bizleri bu ödüle layık gören jüri üyelerine ve Sincanlılara teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere öncülük ettiği, hedef gösterdiği belediyecilik anlayışıyla Sincanlılara hizmet etmeye, ilçemiz için kalıcı eser ve projeler üretmeye, hemşehrilerimizle gönül gönüle yol yürümeye devam edeceğiz inşallah.”