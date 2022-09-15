Samsun’da 2022 yılının ahisi seçilen 65 yaşındaki torna ustası Osman Demirtaş, "Bugüne kadar işimi hep severek ve isteyerek yaptım. Şimdi eskisi gibi çırak bulunmuyor, bundan 20-25 yıl önce iş arayan, çırak olmak isteyen çocuklar geliyordu. Şimdi bu tornacılık mesleğine pek ilgi kalmadı” dedi.

Samsun’da 2022 yılının ahisi seçilen 65 yaşındaki torna ustası Osman Demirtaş, "Bugüne kadar işimi hep severek ve isteyerek yaptım. Şimdi eskisi gibi çırak bulunmuyor, bundan 20-25 yıl önce iş arayan, çırak olmak isteyen çocuklar geliyordu. Şimdi bu tornacılık mesleğine pek ilgi kalmadı” dedi.

Tekkeköy ilçesinde bulunan İlkadım Sanayii Sitesi içinde 50 yıldır tornacı olarak mesleğini sürdüren Osman Demirtaş, yılın ahisi seçildi. Kendisi için güzel bir anı olduğunu belirten Demirtaş, mesleğini severek yaptığını söyledi.

Mesleğe başlama hikayesini anlatan Demirtaş, "Mesleğe ortaokula gittiğim yıllarda başladım. Benim de hatalarım olduğu için okuyamadım. Son şansım bir meslek sahibi olmaktı. Rahmetli babam ve amcam beni bir tornacı ustasının yanına çırak olarak verdi. Orada ilk defa bir torna makinesini gördüm ve tanıdım. Açıkçası bu işi de sevdim. Bugüne kadar işimi hep severek ve isteyerek yaptım. Kısa zamanda ustamdan makineyi teslim aldım. Ustam tahtaya resim çizerdi ve ‘bu resme göre malzemeyi işle’ derdi. Orada 2 buçuk yıl çalıştıktan sonra başka iş yerine başvurdum. İşveren usta bana ‘buraya girmen için seni bir sınava tabi tutmam lazım’ dedi. ‘Sana parçalar vereceğim onları yapabilirsen seni işe alırım’ dedi. Verdiği parçaları en güzel şekilde yaparak orada işe girmeyi başardım. Bu girdiğim yerde de askere gidene kadar çalıştım. Askerliğim bitince rahmetli babamdan bana bir sermaye vermesini istedim ve bu sermayeyle dükkan açmak istediğimi söyledim. Dükkanı açana kadar askerden önce çalıştığım iş yerinde ustamın ısrarı yüzünden tekrardan işe başladım. 15-20 gün sonra babam sermayeyi hazırladığını haber verdi. Ustama babamın sermayeyi hazırladığını ve dükkan açacağımı söyledim. Ardından ustam, babam ve ben torna makinesi almaya gittik. Makineyi aldıktan sonra yanında çalıştığım ustam makineyi kendi dükkanına kurmamı ve beraber çalışmak istediğini ve dükkan açmamın gerek olmadığını söyledi. Ardından ben de bana gelen bu teklifi kabul ettim ve ustamla çalışmaya devam ettik. Orada çalıştığım 3 yılın ardından ekonomik krizler yaşadığımız için çıkmak durumunda kaldım. 1982 yılında kendi iş yerimi açtım" diye konuştu.

"Çok usta yetiştirdim"

Eskiden çırak olmak isteyen kişilerin geldiğini, şimdi ise tornacılığa heves olmadığını söyleyen Demirtaş, "Kendi işimden çok memnun kaldım. Kısa zamanda makineleri çoğalttık, işçileri çoğalttık. 1 makine ile başladım sonra 3 tane makinem oldu. Şuanda artık yaptığımız sanatın son demlerine gelmiş olduk. Yılın ahisi seçilmem ise sanayide tüm esnaf arkadaşlar aralarında düşünüp beni seçmişler. Beni arayıp ‘seni layık gördük’ dediler. İyi ki de olmuşum. Güzel bir anı oldu benim için. Şimdi eskisi gibi çırak bulunmuyor. Bundan 20-25 yıl önce iş arayan, çırak olmak isteyen çocuklar geliyordu. Biz de yanımızda çok adam çalıştırdık, çok usta yetiştirdik. Birisi İstanbul’a gitti. Diğeri Fransa’ya gitti. Almanya’ya giden de var. Bunun gibi birçok adam yetiştirdik ama şuanda sanata, bu tornacılık mesleğine pek ilgi, heves durumu yok diyebiliriz" şeklinde konuştu.