Ilısu Barajı ile birlikte sular altında kalan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te taşınan eserlerin restorasyon çalışmaları bitti. Yerinden sökülen 650 yıllık Koç Camii’nin yeni yerine yerleştirme işlemleri ve restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Ilısu Barajı ile birlikte sular altında kalan Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’te taşınan eserlerin restorasyon çalışmaları bitti. Yerinden sökülen 650 yıllık Koç Camii’nin yeni yerine yerleştirme işlemleri ve restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf yeni yerleşik alanına taşınan tarihi eserlerin restorasyon çalışmaları tamamlanırken, Arkeo Park alanında çevre düzenlemeleri hummalı bir şekilde devam ediyor.

Restorasyon çalımları hakkında konuşan Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Hasankeyf’in binlerce yılık bir geçmişin izlerini taşıdığını ve medeniyetin ilk şehri olduğunu söyledi.

Kaymakam Öztürk, “Bugünde bizler bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktara bilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Özelikle herkesin bildiği gibi Hasankeyf Baraj sürecinde şehir sular altında kaldı. Kalmadan öncede bütün tarihi kültürel eserler çok özel bir teknik ile yeni Hasankeyf’e taşındı. Taşınmayan Hasankeyf Kalesi dediğimiz bir alan var; oda zaten su üzerinde tekne ile ulaşım sağlana biliyor. Taşınmış olduğumuz yerlerde de taşınma işlemleri bitti, restorasyon işleri bitti" dedi.

“Özgün bir proje hayata geçirilecek”

Arkeo Park alanında çevre düzenlemelerinin çok yoğun bir şekilde devem ettiğini belirten Kaymakam Öztürk, “Hakikaten özgün bir proje hayata geçirilecek. Diğer yandan Hasankeyf Kalesi’nde mevcut kazılarımız devam ediyor. Onlar, Cumhurbaşkanlığı kazıları şeklinde yılara sirayet eden kazılardır. Kaynak bulabilirsek orada daha da hızlanmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Çok kadim bir tarih var Hasankeyf Kalesi’nde. Oraları da aynı şekilde turizme kazandırmak için çok özenle hazırlanmış bir projemiz daha var. Şahap Vadisi’nin yeniden dönüşümü projesi aynı çerçevede hayata geçiyoruz. O çalışmada bittiğinde çok daha net göreceğiz, buraların entegresi ile sağlamış olacağız" diye konuştu.

"İğne atsanız yere düşmeyecek konuma gelecek"

"Şu anda oralardaki çalışmalar devam ediyor" diyen Kaymakam Öztürk, "Buradaki çalışmalar daha hızlı. Burası bittiği gibi oradaki çalışmalar daha hızlanacak. Orayla buradaki kontağı sağladığımız zamanda artık eski Hasankeyf’in var olduğunu da ziyaretçilerimize göstereceğiz. Bütün devlet yetkililerimize bende teşekkür ediyorum. Özelikle yazın çok sıcak bölge, ama su olduğu için insanlarımızı buraya çekme peşindeyiz. İlkbahar ve sonbahar aylarının dışında yaz döneminde artık turistlerimizi burada göreceğiz. Şu anda yoğun bir sezon. Buranın güzelliği şu, aralık ayında bile turizm sezonu canlı olabiliyor. Bu bölge 3 ay, 3 sezon. Yaklaşık 8 ila 9 ay çok müsait turizme. Bizde bu bütün müşahitliği kullanacağız. Her geçen gün daha fazla turist geliyor. Biz burada olmayacağız, şu gördüğümüz alanda iğne atsanız yere düşmeyecek konuma gelecek. Biz, inanıyoruz ve o mimaride çalışıyoruz” dedi.