Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, ihracatta kırılan rekorların devam etmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, ihracatta kırılan rekorların devam etmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığının verilerine göre, temmuz ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18,6 milyar dolar olduğunu hatırlatan Yıldırım, "İhracat rakamındaki bu artış tarihimizin en yüksek ihracat rakamlarını yakalamamıza neden oldu. Pandemi döneminden bu yana hızla artış gösteren ihracat rakamlarımız, Türk sanayisinin güçlü yükselişinin açık bir göstergesidir" dedi.

"Yılbor olarak ihracat rakamlarına katkı sunmayı sürdüreceğiz" diyen Yıldırım, "Biz de ihracat departmanımızın yoğun çalışmaları ile yeni pazarlarda kalıcı olma hedefindeyiz. Ürünlerimizi dünya standartlarında üreterek, ihracat yaptığımız ülke sayısını 100’e kadar çıkartmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.