Nazilli Belediyesi, Yıldıztepe Mahallesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Mahallenin yoğun nüfusu göz önüne alınarak başlatılan çalışmalarda, sokaklar, parklar ve ortak alanlar detaylı bir şekilde temizleniyor.

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, ekiplerin özverili çalışmaları için teşekkür ederken, “Yıldıztepe Mahallesi, Nazillimizin en eski yerleşim alanlarından biri. Bu nedenle buradaki temizlik ve düzenleme çalışmaları, sadece görünümü değil, aynı zamanda halk sağlığını da olumlu etkileyecek” dedi.

Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, temizlik seferberliğinin devam etmesini ve sürdürülebilir çevre projelerinin hayata geçirilmesini de talep etti. Belediye ekipleri Yıldıztepe’deki temizlik çalışmalarının ardından, diğer mahallelerde de benzer faaliyetlerini sürdürecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yıldıztepe Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar hafta boyu devam edecek.