Bilecikli genç sporcu Belgin Gökçe Araz, Okul Sporları Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunca Denizli’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Hasan Güngör Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 45 ilden 493 sporcunun katıldığı müsabakalarda sporcular, dereceye girebilmek için ter döktü.

Düzenlenen final müsabakalarıyla sona eren şampiyonada toplamda 126 kilo kaldırarak sıkletinde Belgin Gökçe Araz büyük başarı göstererek şampiyon oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Araz, hedefinin milli takıma girerek Bilecik’i ve Türkiye’yi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil etmek olduğunu belirtti.