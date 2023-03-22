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Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.

Nurettin Zafer Stadında Yıldızlar Erkekler Futbol Müsabakaları sonunda TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci, Mustafa Kemal Ortaokulu ikinci, İsmetpaşa Ortaokulu üçüncü ve Aziziye Ortaokulu dördüncü oldu.

Düzce TSO depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor

Düzce TSO depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Yıldız Erkekler Futbol Müsabakaları tamamlandı.

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