Yapılan müsabakalar neticesinde kızlarda Mehmetçik Ortaokulu birinci olurken, erkeklerde ise yine Mehmetçik Ortaokulu birinci oldu.

Yıldırım Akbulut Spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. İl birinciliği müsabakalarında Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Erzincan Özel Açı Ortaokulu ve Mamahatun 17 Şubat Ortaokulu takımları mücadele etti.

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