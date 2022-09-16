Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dodurga beldesi taekwondo sporcuları, Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli takım secmelerine davet edildi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dodurga beldesi taekwondo sporcuları, Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli takım secmelerine davet edildi.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Belediye Başkanı Selim Tuna bu gururu kendilerine yaşatan taekwondo sporcularını yürekten kutladığını belirtti.

Başkan Selim Tuna yaptığı açıklamada: "61 kg Erkeklerde Alper Tuncay, 44 kg Kızlarda Neslişah Ençok ve 45 kg Erkeklerde Onur Gökmen Çivi 7-9 Ekim tarihlerinde Konya’da yapılacak olan Taekwondo Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli takım secmelerine davet edilmiştir. Bilecik’ten davet edilen yalnızca 3 sporcunun tamamının beldemiz sporcusu olması bizleri çok mutlu etti. Yapılacak olan şampiyonada hocalarımıza ve sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.