AK Parti Ağrı Merkez İlçe eski Başkanı Mehmet Nuri Yıldız hakkında yayınlanan müstehcen görüntülerin montaj ve kurgu olduğu uzman raporuyla belgelendi.

AK Parti Ağrı Merkez İlçe eski Başkanı Mehmet Nuri Yıldız hakkında yayınlanan müstehcen görüntülerin montaj ve kurgu olduğu uzman raporuyla belgelendi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntülerin bazı medya kuruluşlarında yayınlanmasının ardından görevinden istifa ederek aklanmak istediğini belirten Mehmet Nuri Yıldız hakkındaki uzman bilirkişi raporu tüm gerçekleri ortaya çıkardı. Adli Görüntü Uzmanı-Kameraman Yönetmen Mehmet Hilmi Gültepe, TRT Adli Görüntü Uzmanı- Sistem Analisti Cahit Cesur, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Adli Görüntü Uzmanı Eralp Özer’in yaptığı bilirkişi raporunda olayın tüm yönleri ortaya çıktı.

Uzman Bilirkişi raporunda videonun 00:14 ila 00:16 saniyeleri arasında kadraj/atlama/sıçrama değişikliği olduğu videonun kesin olarak video/kurgu ve montaj unsurları içerdiği ifade edildi.

Ayrıca videonun oynatma hızı alınarak fotoğraflandığı ve saniyede bin 296 adet fotoğraf elde edildiği açıklandı.

Kendisine kurulan komplonun ardından Ağrı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Mehmet Nuri Yıldız, gelen raporla tüm gerçeklerin ortaya çıktığını ifade etti. Bu olayın tüm faillerinin bulunması için mücadele edeceğini vurgulayan Yıldız “Hakkımızdaki iftira ve kumpasların ardından Ağrılılar bizleri ziyaret ederek desteklerini ilettiler. Hepsine minnettarım. Olayın ilk başından beri videonun kumpas olduğuna inanan tüm Ağrı halkına ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok şükür ki bugün ki raporla gerçekler ortaya çıktı. Ancak bu işin peşini bırakmayarak hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.