Erzurum Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, ilçe ziyaretleri kapsamında Tekman’da idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın ve Belediye Başkanı Mustafa Ergin’i makamlarında ziyaret ederek eğitimde işbirliği kapsamında yürütülebilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, daha sonra Tekman Cumhuriyet Ortaokulunda ve Tekman Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Tekman İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda ilçede görev yapan okul müdürleri ile toplantıda bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, emekleri gayretleri için okul müdürlerine teşekkür ederek “Sizlerin bu fedakârane çalışmaları sayesinde Erzurum’da maarif bayrağını çok daha üst seviyelere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Toplantının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Sefil ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Bağrıyanık ile birlikte ilçede yer alan eğitim yatırımlarını ve gerçekleştirilen onarım işlemlerini yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, eğitim yatırımlarının herhangi bir aksaklığa meydan vermeden devam etmesi için gerekli tedbirlerin alınması talimatları ile ilçe ziyaretlerini tamamladı.