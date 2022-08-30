30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları dolaysıyla, Yıldız Tilbe Kocaeli’de sahne aldı. Yaklaşık 100 bin kişinin akın ettiği konserde unutulmaz gece yaşandı. Sanatçıyı dinlemek isteyenler, adeta Kocaeli’yi kilitledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları dolaysıyla, Yıldız Tilbe Kocaeli’de sahne aldı. Yaklaşık 100 bin kişinin akın ettiği konserde unutulmaz gece yaşandı. Sanatçıyı dinlemek isteyenler, adeta Kocaeli’yi kilitledi.

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Kocaeli’de hayranları ile buluştu. Konser öncesi Sekapark alanını dolduran on binlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Türk bayrağı dağıttı. 30 Ağustos neşesini elinde bayraklarıyla karşılayan Kocaelililer usta sanatçıyı alkışlara boğdu. Ünlü sanatçının konserine akın eden Kocaelililer şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kocaeli 30 Ağustos zaferine doyamadığını bayraklarını coşkuyla sallayarak gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal tarafından Yıldız Tilbe’ye çiçek ve Türk Bayrağı tablosu hediye edildi.

Konser öncesi ve sonrası şehirde adeta hayat durdu. Kent genelinde trafik kilitlenirken, üst geçitlerde bile adım atacak yer kalmadı. Konsere ulaşmak isteyen bazı vatandaşlar, üst geçitlere, ayaklarından tırmandı. Yoğun kalabalıktan fenalaşan vatandaşlara konser alanında hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Sevilen sanatçının bir hayranı sahneye atlatarak sarıldı.

Gecenin sonunda ise ünlü sanatçı uzun süre alkışlandı.