Bursa Açık Hava Sahnesinde Bursalı sevenleri ile buluşan Yıldız Tilbe, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılarıyla dinleyenleri mest eden Tilbe, sahne performansı ve enerjisiyle Bursalıları kendisine hayran bıraktı.

Bursa Açık Hava Sahnesinde Bursalı sevenleri ile buluşan Yıldız Tilbe, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılarıyla dinleyenleri mest eden Tilbe, sahne performansı ve enerjisiyle Bursalıları kendisine hayran bıraktı.

‘Delikanlım’ adlı şarkısıyla Bursalıları selamlayan Yıldız Tilbe, geçmişten günümüze klasikleşen şarkılarını seslendirdi. Tilbe, Bursa Açık Hava sahnesini dolduran yaklaşık 5 bin kişinin önünde gerçekleştirdiği konserinde hareketli parçalara da yer verdi. Tilbe, kendine özgü dansı ve sempatik tavırlarıyla birlikte izleyenlerin beğenisini kazandı. Hayranlarının isteğini de kırmayan Yıldız Tilbe, Bursalılara teşekkür ederek, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Tilbe’nin şarkılarına Bursalı hayranları eşlik ederken, gece boyunca unutulmaz anlar yaşadı.