Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü’nün kariyer odaklı en büyük etkinliği olan YTÜ Kariyer Panayırı, üniversitenin Davutpaşa’daki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü’nün düzenlediği YTÜ Kariyer Panayırı, öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, Davutpaşa Kampüsü’ndeki yemekhane binası önünde kurulan 800 metrekarelik çadırda düzenlenen ve 3 gün süren kariyer panayırı; öğrenciler ile Türkiye’nin önde gelen şirketlerini bir araya getirdi.

Kurumsal firmalar ile ürün ve medya sponsorlarının da yer aldığı etkinliğe katılan Türkiye’nin önde gelen dizi oyuncuları, sanatçılar, eğitmenler ve sosyal medya uzmanları öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin Türkiye’nin dev şirketlerinin staj ve iş imkanlarını yakaladığı Kariyer Panayırı kapsamında düzenlenen sosyal aktiviteler sayesinde katılımcılar keyifli zaman geçirdi. Farklı üniversitelerden öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, üç gün boyunca birçok katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Panayıra Türkiye’nin önemli şirketleri katıldı

YTÜ Kariyer Panayırına ana sponsor Entes olurken, birçok büyük şirket de sponsorlar arasında yer aldı. Öğrenciler, sponsor ve katılımcı firmalardan iş ve staj başvuruları yakalama fırsatı buldu. Kariyer panayırı aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının katılımına da sahne oldu.

Şarkıcı ve oyuncular gençlerle söyleşilerde bir araya geldi

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerde şarkıcı, oyuncu ve sosyal medya uzmanı önemli isimler gençlerle söyleşilerde bir araya geldi. Farklı müzik tarzlarıyla alternatif müziğe yeni bir soluk getiren müzik grupları Sufle ve Birileri, katılımcılara kariyerlerinin başlangıcını ve bireysel olarak müzik süreçlerini anlattı. Grup üyeleri, katılımcıların sorularına eğlenceli cevaplar verdi.

Oyuncu Müjde Uzman panayıra konuk oldu

Söyleşilere konuk olan dizi ve sinema oyuncusu Müjde Uzman da kariyerine nasıl başladığından bahsederek, şu anda oynadığı diziye ilişkin bilgiler verdi. Televizyon sektöründeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Uzman, gençlerin sorularını yanıtladı.

Sosyal medyadaki eğlenceli videolarıyla tanınan şan eğitmeni Doğan Cem, YouTube’da yayınladığı programı sayesinde İngilizce’yi eğlenceli bir şekilde izleyicilere ulaştıran Taner Çağlı, oyuncular Atakan Çelik, Ali Yağcı, Emre Aslan, Arif Güloğlu ve Cenan Adıgüzel, akustik sanatçı Anıl Emre Daldal da söyleşilerde öğrenciler ile buluştu.

Söyleşilere katılan isimlere etkinliğin basın ve yayın koordinatörleri Damla Nur Pay ve Duygu Yağmur Yaman tarafından belge takdim edildi.