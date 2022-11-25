Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde Türkiye’yi temsil eden sporcular bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın ilk gününde Türkiye’yi temsil eden sporcular bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Malta’da düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi 10 erkek, 9 kız, toplam 19 sporcu ile daha önceki eleme turnuvalarından kota alan 5 sporcu olmak üzere 24 sporcu temsil ediyor. Dört gün sürecek şampiyonanın ilk gününde kızlar kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. 29 kiloda Nazlı Efe gümüş madalyanın sahibi olurken, kotalı sporculardan 44 kiloda Zeynep Tekin bronz madalya kazandı. Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 5 sıklette müsabakalar yapılacak.