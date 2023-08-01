Çankırı’da çalışmalarını sürdüren Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı, Kasım ayında Meksika’da düzenlenecek Dünya şampiyonasında madalyaları toplamak için çalışıyor. Şampiyon sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını söyleyen Yıldız Kadınlar Milli Takım Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar, "Kızlarımız Avrupa Şampiyonu oldu, Dünya şampiyonasında da şampiyon olacaklarına inanıyoruz” dedi.

Çankırı’da antrenmanlarına devam eden Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı, Dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar, yönetiminde çalışmalarını sürdüren takım, Avrupa’daki şampiyonalarda gösterdiği başarıları dünya şampiyonasında da tekrarlamayı hedefliyor. 10 yıldır Ahmet Çınar yönetiminde çalışan yıldız kadın boksörler mücadeleleri ile 2 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği ve 3 Avrupa üçüncülüğü ile büyük başarıya imza attı. Yeni hedeflerinin dünya şampiyonluğu elde etmek olduğunu ifade eden Çınar, Türk bayrağını dalgalandırmak için mücadele edeceklerini ifade etti.

"Şampiyonalarda Türk’ün gücünü gösteriyoruz"

Önemli başarılara imza attıklarını belirten Çınar, “20-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında Romanya’da yapılan Yıldız Kadınlar Avrupa Boks Şapiyonası’nda, Yıldız Millilerimiz birçok başarıya imza attı. Yıldızlarımız 2 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği ve 3 Avrupa üçüncülüğü alarak 7 madalya ile şampiyonayı tamamladı. 50 kilogramda Emel Okay Avrupa üçüncüsü, 60 kilogramda Busenur Yazan Avrupa üçüncüsü, 66 kilogramda Elvan Sözkesen Avrupa üçüncüsü, 70 kilogramda Yonca Gül yılmaz Avrupa şampiyonu, 75 kilogramda Sedef Nergiz Avrupa ikincisi 80 kilogramda Melisa Eroğlu Avrupa ikincisi ve +80 kilogramda Havvanur Kethüdağ Avrupa şampiyonu oldu. Şu andaki Türk Kadın Boks Milli Takımında devam eden, olimpiyat kotası almış milli sporcularımız ilk yıldızlarda Avrupa, dünya derecesi yaptılar. Burası, Türk Kadın Boks Milli Takımlarının giriş kapısı. Bize inanan, güvenen Federasyon Başkanımız Eyüp Gözgeç’e çok teşekkür ederiz. Bizler bu şampiyonalarda Türk’ün gücünü gösteriyoruz ve İstiklal Marşımızı okutuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de okutmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kızlarımız Avrupa şampiyonu oldu, dünya şampiyonasında da şampiyon olacaklarına inanıyoruz”

Dünya şampiyonasındaki hedefleri ile ilgili konuşan Çınar, "2015 yılından bu yana yıldız kadınlarda dünya boks şampiyonası yapılmıyordu, en son yaptığımızda Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu ve Beyza Saraçoğlu dünya ikincisi olmuştu. Kızlarımız şu an A Milli Takım’da. 2015’ten bu yana yıldızlar kategorisinde dünya şampiyonu yoktu. Ancak, Dünya Boks Birliği’nin aldığı karar gereği Kasım ayında Meksika’da tekrar Yıldız Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası düzenlenecek. Burada derece yapan sporcularımızdan kurulu bir mili takım ekibiyle Meksika’da, dünya şampiyonasında boy göstereceğiz. Hedefimiz, her zaman bayrağı en üstte dalgalandırmak ve dünya şampiyonu çıkartmak. Bunu çıkartacak sporcularımız da var. Avrupa şampiyonası, Dünya şampiyonasının ön sınavı niteliği taşıyor. Genelde de dünya şampiyonları, Avrupa’dan çıkıyor. Kızlarımız Avrupa şampiyonu oldu, Dünya şampiyonasında da şampiyon olacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.