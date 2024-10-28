Kayseri’de Yıldız Holding tarafından düzenlenen ‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi’ açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Hat sanatı İslam medeniyetinin en derin anlamlarını yansıtan estetikle manayı harmanlayan bir gelenektir” dedi.

Kayseri Kalesi’nde düzenlenen açılışa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayserli Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, kamu kurum müdürleri, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Global Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Taşkın ve Yıldız Holding çalışanları katıldı.

"Eserlerimizi sergiler aracılığıyla ülkemizin dört bir yanına taşıyarak, sanatseverlerle buluşturuyoruz"

Sergi açılış konuşmasını yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Global Hukuk İşleri Başkanı İbrahim Taşkın, “Dünyanın en eski yerlerim yerlerinden birisi olan Kayseri’miz, binlerce yıllık geçmişi ile Anadolu medeniyetlerinin beşiği olmuştur. Tarihi İpek Yolu’nun önemli duraklarından birisi olan Kayseri, yüzyıllar boyunca sanayi ve ticaret alanındaki başarılarıyla ekonomik kalkınmaya büyük katkı sağlamış, aynı zamanda kültür ve sanatında merkezi olmuştur. Bizde Yıldız Holding olarak, kuruluşumuzdan bu yana 80 yıldır, ülkemize sağladığımız ekonomik katkıların yanı sıra her vesileyle kültürel mirasımıza sahip çıkıyor, toplumu ortak payda da bir araya getiren sanatsal faaliyetlerle sosyal fayda sağlamayı öncelik sayıyoruz. ‘Mutlu et, mutlu ol’ felsefemizden hareketle sanatı toplumla buluşturmaya vesile olmak bizim için çok ama çok önemli. Bu şiarla ve Murat Ülker Bey’in özel gayretleriyle geleneksel ve çağdaş sanatın en nadide eserlerini içeren ve ne mutlu bize ki yaklaşık 2 bin esere ulaşan Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nu Çamlıca Kampüsümüzde tüm sanatseverlerle sürekli bir sergiyle buluşturuyoruz. Bununla yetinmeyerek, sanatı daha geniş bir kitleye ulaştırmak amacıyla eserlerimizi sergiler aracılığıyla ülkemizin dört bir yanına taşıyarak, sanatseverlerle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

"İslam sanatlarının en nadide en güzel eserlerini de Yıldız Holding bünyesinde topluyor"

İslam sanatlarının en nadide en güzel hat eserlerini Yıldız Holding’in bünyesinde topladığını aktaran AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise, “Hat içerisine yazdığı yazının manasının güzelliği yanında bir sanata dönüştü. Bir hat sanatı ortaya çıktı. İslam sanatlarının en nadide en güzel eserlerini de Yıldız Holding bünyesinde topluyor. Uzun süre bir kesintiye uğradı. Hat sanatçıları eserlerini sergileyemediler. Ancak çeşitli iş adamlarımızın koleksiyonları sayesinde hat sanatı tekrar yerini, değerini, kıymetini buldu. Yeni hattatlar yetişmeye başladı. Daha güçlü bir şekilde temsil edilmeye başlandı” diye konuştu.

"Hat sanatı İslam medeniyetinin en derin anlamlarını yansıtan estetikle manayı harmanlayan bir gelenektir"

Hat sanatının İslam medeniyetinin en derin anlamlarını yansıtan estetikle manayı harmanlayan bir gelenek olduğunu aktaran Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “İslam’ın kutsal metinlerinin nakış gibi işlenmesiyle ortaya çıkan bu sanat asırlardır hem gönüllerimizi hem de zihinlerimizi beslemektedir. Türk milleti olarak İslam medeniyetine katkılarımızın bir yansıması olan bu sanatın yaşatılması, korunması ve yeni nesillere aktarılması bakanlığımız için bir vazife niteliğindedir. Sergimizde Hafız Osman’dan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye, Hasan Çelebi’den Ali Toy’a birçok hattatımızın 41 tan eseri mevcut. Bu 41 eserden oluşan değerli sergi hem tarihi bir yolculuk imkanı sunuyor hem de bizleri tefekkür etmeye davet ediyor” ifadelerini kullandı.

"İslam eserleri bizim özümüz, kendi medeniyetimiz"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Şehrimizde böylesine İslam eserleri koleksiyonunun en nadide parçalarından olan tarihimizde önemli değerli olan hattatlık eserlerinin şehrimizde sergilenecek olmasından dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İslam eserleri bizim özümüz, kendi medeniyetimiz. Kendi medeniyetimizin değerlere Yıldız Holding tarafından sahip çıkılmış ve birçoğunun yok olması önlenmiş. Genişledikçe genişletilmiş ve şu anda halkımızın, gençlerimizin görmesi için hizmete sunuluyor. Ben bundan dolayı İbrahim Bey başta olmak üzere Yıldız Holding’in bütün yönetim kadrosuna, ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

"Seçkin ve saygın medeniyetimizi geliştirmek için atalarımızın neler yaptığını bilmek zorundayız"

Türkiye’nin büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye gerçekten büyük ve güçlü Türkiye olmak yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Biz biliyoruz ki bizim geçmişimiz; son derece seçkin, saygın. Bizim bir kültürümüz var. Dolayısıyla bu seçkin, saygın medeniyet ve kültüründe eserleri var. Ancak zaman içerisinde bazı mecburiyetlerden dolayı bazı imkansızlıklardan dolayı bunların ortaya çıkarılması pek mümkün olmadı. Fakat bugün Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un hem şahsi hem de Cumhurbaşkanımıza direktifleri doğrultusunda kendi ekibiyle beraber yaptığı çalışmaları sonucunda gerçekten bugüne kadar pek bilinmeyen pek görülmeyen, gölgede kalan birçok yapı, birçok eser şu anda içerisinde bulunduğumuz mekandaki eserler gibi eserlerin ortaya çıkması mümkün olmuştur. Bunu devam ettirmek lazım. Çünkü bir tarafta ülkemizin bekası ve refahı için çalışırken, diğer taraftan da seçkin ve saygın medeniyetimizi geliştirmek için atalarımızın neler yaptığını bilmek zorundayız.”

Konuşmaların ardından dua edilmesi ve kurdelenin kesilmesiyle ‘Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi’ açıldı.