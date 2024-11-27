2024 Yıldız Holding ve Halka Açık Şirketleri Analist ve Yatırımcı Toplantısı’nda, Holding ve halka açık şirketlerinin finansal performansları hakkında bilgi verildi.

Yıldız Holding halka açık şirketleri; Ülker Bisküvi, Kerevitaş, ŞOK Marketler, Bizim Toptan, Gözde Girişim ve Penta Teknoloji’nin 2024 yılının dokuz aylık finansal performansı, Yıldız Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Münir Emre Ertürk’ün moderasyonunda “2024 Yıldız Holding ve Halka Açık Şirketleri Analist ve Yatırımcı Toplantısı”nda paylaşıldı. İstanbul Wyndham Grand Levent Hotel’de bu yıl 6’ncısı düzenlenen etkinliğe Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik ev sahipliği yaptı. Ülker Bisküvi CFO’su Fulya Banu Sürücü, Kerevitaş CFO’su Ufuk Kasar, ŞOK Marketler CFO’su Ziya Kayacan, Bizim Toptan CFO’su Emir Yılmazoğlu, Gözde Girişim CEO’su Levent Sipahi ve Penta Teknoloji CFO’su Eren Mantaş, şirketlerin finansal performansını ayrıntılı sunumlarla anlattı, yatırımcı ve analistlerden gelen soruları yanıtladı.

“Şeffaf iletişimi pekiştiren bu buluşmayı çok önemli buluyorum”

Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen buluşmanın, Holding ve şirketlerinin performanslarının yatırım camiasından değerli paydaşlara şeffaf bir şekilde aktarıldığı son derece önemli bir platform olduğunun altını çizen Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik şunları söyledi: “Yıldız Holding, odaklanma stratejisiyle büyümesini sürdürürken, güçlü finansal performansıyla ve istikrarla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Holding ve hissedarları olduğumuz halka açık şirketlerimiz, bugün ortaya koydukları iş sonuçları ve sürdürülebilir büyüme stratejileriyle sektörlerinin önemli oyuncularındandır. Şirketlerimizin performansını ve 2024 yılına ait dokuz aylık finansal sonuçlarımızı, toplantımıza katılan analist ve yatırımcılarla karşılıklı diyalog ortamında paylaşma fırsatını bulduk. Kurumsal yönetişim kapsamında şeffaf iletişimi pekiştiren ve paydaşlarımızla aramızdaki güçlü iş birliğine olumlu katkısı bulunan bu buluşmayı çok önemli buluyorum.”